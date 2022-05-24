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    «Прожитый этап». Минобрнауки решило отказаться от болонской системы

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    19 комментариев

    Россия будет создавать собственную систему образования, а болонская система — уже прожитый этап. Об этом 24 мая заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

    «К болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — цитирует его пресс-служба ведомства.

    23 марта в Минобрнауки РФ заявили, что отказ от участия в Болонском процессе не обсуждается.

    Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года с целью построить систему образования, аналогичную западной. Он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). В то же время многие российские вузы имеют программы специалитета, рассчитанные на пять-шесть лет обучения. Представители власти и общественности неоднократно критиковали эту систему и призывали из нее выйти.

    «В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели», — так, например, в опубликованном во вторник интервью «Аргументам и фактам» высказывался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

    А председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выступил за возвращение классического варианта специалитета и аспирантуры.

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    Комментарии (19)

    Oliv
    Этому населению и образование уже ни к чему. Читать, писать может, расписываться в кредитных договорах способно, ну и хватит. Системной науки как не было, так и не будет. Большинство обладают весьма посредственными знаниями. Ученых с мировым именем – единицы. Особо умных у нас презирают, подонков славят. Качество мыслительного процесса общества в целом весьма низкое. Как и говорилось раньше – вперед к массовому холопству. Все предпосылки для этого созданы. Гигантскими шагами скатываемся в прошлое. Печальное зрелище.
    263836471
    Для начала неплохо бы определиться - для чего нужно среднее, а для чего высшее образование! И можно ли будет применить в дальнейшем полученные "высшие"знания...
    Дежурный по объединению
    Вводим-отменяем.. А что взамен? Церковно-приходские школы при монастырях? У кого голос в хоре громче - у того и диплом краснее?
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