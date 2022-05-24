«Прожитый этап». Минобрнауки решило отказаться от болонской системы

Россия будет создавать собственную систему образования, а болонская система — уже прожитый этап. Об этом 24 мая заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«К болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — цитирует его пресс-служба ведомства.
23 марта в Минобрнауки РФ заявили, что отказ от участия в Болонском процессе не обсуждается.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года с целью построить систему образования, аналогичную западной. Он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). В то же время многие российские вузы имеют программы специалитета, рассчитанные на пять-шесть лет обучения. Представители власти и общественности неоднократно критиковали эту систему и призывали из нее выйти.
«В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели», — так, например, в опубликованном во вторник интервью «Аргументам и фактам» высказывался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
А председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выступил за возвращение классического варианта специалитета и аспирантуры.