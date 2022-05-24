«Прожитый этап». Минобрнауки решило отказаться от болонской системы

Россия будет создавать собственную систему образования, а болонская система — уже прожитый этап. Об этом 24 мая заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.



«К болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — цитирует его пресс-служба ведомства.

