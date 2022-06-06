Пока Россия собиралась отказываться от Болонской системы образования, система отказалась сама. События вокруг спецоперации 6 июня

Магистратуру сохранят и после отказа от Болонской системы Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 6 июня.



Россию исключили из Болонского процесса Все российские вузы исключены из Болонского образовательного процесса — об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. По его словам, еще 11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса.



— Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса, — цитирует Афанасьева ТАСС.



В мае в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов. Позже было объявлено, что отказ от Болонской системы в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры.

Визовый режим с Украиной Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России.

— Я считаю, что то, о чем вы говорите [введение визового режима для граждан РФ], — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата, — сказал он на встрече с журналистами.



Вопрос о визовом режиме украинские политики поднимали уже несколько лет. В феврале этого года на сайте президента страны была создана петиция, она собрала достаточное количество подписей для дальнейшего рассмотрения. В конце мая Владимир Зеленский поручил премьер-министру рассмотреть такую возможность. До семи лет колонии за призывы к действиям против безопасности России Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в I чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России. Он включает несколько пунктов. Собственно, непосредственно за такие призывы предлагают наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 4 лет. Если призывы осуществлялись группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом до 2,5 млн рублей.

Если закон примут, участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей, конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями — до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой — от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тыс рублей. Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты будут рассматривать законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Поправки предполагают, что Россия не будет учитывать решения ЕСПЧ с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы (15 марта 2022), а выплаты денежных компенсаций по постановлениям, вступившим в силу до этого, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

На днях Ассоциация юристов России заявила, что до конца июня создаст рабочую группу по разработке российского аналога Европейского суда по правам человека. В Латвии запретили российские СМИ (одно разрешили, но оно иноагент) В Латвии с 9 июня прекратят вещание остававшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов. С этого же дня начнет действие лицензия телеканала «Дождь», который в России признан СМИ-иноагентом. С 9 июня телеканал будет латвийским. Эфиры начнутся позже, главный редактор телеканала Тихон Дзядко пишет в своем Telegram-канале, что вещание начнут вскоре, когда будут готовы.