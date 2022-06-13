Володин предложил строить систему высшего образования на советских практиках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национальную систему высшего образования надо создавать на основе лучших практик времен СССР и сегодняшнего дня. Об этом он 13 июня написал в своем телеграм-канале.
«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — говорится в тексте сообщения.
Обсуждение этого вопроса председатель нижней палаты парламента анонсировал 27 июня в рамках парламентских слушаний в Госдуме.
Пока чиновники и законодатели рассуждали о необходимости выхода России из Болонской системы, из Болонского процесса исключили саму Россию, об этом стало известно в июне. Как предполагается, в России не будут отменять единый госэкзамен (ЕГЭ), также сохранится формат бакалавриата и магистратуры. Бывшие ректоры петербургских вузов рассказали «Фонтанке», что не испытывают тревоги из-за происходящего.