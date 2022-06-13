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    Володин предложил строить систему высшего образования на советских практиках

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    10 комментариев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национальную систему высшего образования надо создавать на основе лучших практик времен СССР и сегодняшнего дня. Об этом он 13 июня написал в своем телеграм-канале.

    «Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — говорится в тексте сообщения.

    Обсуждение этого вопроса председатель нижней палаты парламента анонсировал 27 июня в рамках парламентских слушаний в Госдуме.

    Пока чиновники и законодатели рассуждали о необходимости выхода России из Болонской системы, из Болонского процесса исключили саму Россию, об этом стало известно в июне. Как предполагается, в России не будут отменять единый госэкзамен (ЕГЭ), также сохранится формат бакалавриата и магистратуры. Бывшие ректоры петербургских вузов рассказали «Фонтанке», что не испытывают тревоги из-за происходящего.

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    Комментарии (10)

    VKuser174198221
    .....эдак в ВУЗах начнут конспектировать бессмертные труды Владимира Ильича Ленина......Как же я ненавидел это занятие!
    Ghost60
    Володин специалист в сфере образования или я что-то не так понял?
    ProstoZloy
    Помните цитату из фильма "Тот самый Мюнхгаузен":
    "-Чтобы вернуть ее, нужно вернуть себя."?
    Чтобы вернуть советское образование, придется вернуть Советский Союз.
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