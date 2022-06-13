Володин предложил строить систему высшего образования на советских практиках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национальную систему высшего образования надо создавать на основе лучших практик времен СССР и сегодняшнего дня. Об этом он 13 июня написал в своем телеграм-канале.



«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — говорится в тексте сообщения.

