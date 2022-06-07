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    Треть россиян стала жить беднее — эта и другие новости вокруг спецоперации за 7 июня

    Что произошло за последние сутки

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    4 комментария
    Опрос ФОМ показал, что ухудшение материального положения отметили 37% россиян
    Опрос ФОМ показал, что ухудшение материального положения отметили 37% россиянФото: Артём Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 7 июня.

    Россия больше не считается с ЕСПЧ

    Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, по которому решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта (дата выхода России из Совета Европы), не будут исполняться в нашей стране. Компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, будут выплачиваться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь больший вес, чем постановления ЕСПЧ. В этом материале мы рассказывали, чем это обернется.

    Центробанк увеличил порог переводов в валюте за рубеж

    С 8 июня россияне смогут в течение календарного месяца переводить на заграничные счета 150 тысяч долларов в месяц. Раньше лимит составлял $50 тыс. Эти же правила действуют для нерезидентов из «дружественных стран», уточнил ЦБ. Ряд ограничений на операции с валютой и международные переводы Центробанк наложил еще в начале марта.

    ФОМ рассказал, как изменилось материальное положение россиян

    Фонд «Общественное мнение» провел опрос, в котором выяснял, как в последние месяцы изменилось материальное положение россиян. Ухудшение отметили 37% респондентов, улучшение — 8%, большинство не заметило изменений. 17% полагают, что в ближайший год с деньгами у них станет хуже, 37% не ждут изменений, с оптимизмом смотрят в будущее 26% опрошенных. Остальные 20% участников опроса затруднились с ответом.

    Опрос проводился поквартирным методом, в нем приняли участие 1500 респондентов.

    Обновленный McDonald's откроется 12 июня

    Первые 15 точек McDonald's под новым брендом откроются в Москве и области 12 июня. Ранее была информация, что в указанную дату в столице заработает лишь один ресторан обновленного McDonald's.

    — В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России. О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно, — цитирует пресс-службу сети ресторанов РИА Новости.

    «Уральские авиалинии» отменяют рейсы на юг (в Сочи можно)

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене рейсов в некоторые аэропорты юга и запада России и из них, сообщил авиаперевозчик. Ограничение коснулось аэропортов Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Воронежа — продажи билетов на срок с 1 июля по 30 сентября 2022 года закрыты. Те, кто уже купил билеты, могут получить назад деньги или обменять билет и улететь в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ или Москву.

    В спецоперации участвовали около 600 срочников

    Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в спецоперации на территории Украины участвовали около 600 солдат-срочников. Заявление он сделал, выступая в Совете Федерации. По словам прокурора, всех их вернули в кратчайшие сроки, а ответственных наказали.

    Первое официальное заявление о том, что в спецоперации принимают участие солдаты, проходящие срочную службу по призыву, было сделано Минобороны 9 марта. Тогда же стало известно, что некоторые из них были захвачены вместе с другими военнослужащими. До этого власти уверяли, что срочников на Украине нет.

    Автомобили в Крым пустили по материку

    Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Крым открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части Украины. Прежде попасть на полуостров с основной части российской территории можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив. Также глава Минобороны заявил, что готовы условия для возобновления полноценного железнодорожного движения между Россией, Донбассом и территорией Украины на шести участках.

    Крымские епархии перешли в подчинение РПЦ

    Епархии Крымского полуострова отныне будут напрямую подчиняться патриарху Московскому и всея Руси — решение принято Священным Синодом Русской православной церкви. Прежде Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии подчинялись Киевской митрополии, с которой сейчас, как заключил Синод, невозможно регулярное сообщение.

    Зеленский настроен на переговоры с Путиным

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

    — Я по-прежнему твердо и решительно настроен, хочу я этого или нет, на прямые переговоры с президентом Путиным, если мы готовы серьезно обсуждать завершение этой войны, — цитирует Зеленского ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что работа над этой встречей приостановлена. Переговоры между делегациями России и Украины тоже заморожены.

    Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

    МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Автор известен постапокалиптическими романами «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», а также антиутопиями «Метро 2035» и «Будущее». РИА Новости сообщают, что его заочно арестовали. Сам Глуховский говорит, что его обвиняют в дискредитации Российской армии.

    Опрос ФОМ показал, что ухудшение материального положения отметили 37% россиян
    Опрос ФОМ показал, что ухудшение материального положения отметили 37% россиянФото: Артём Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии (4)

    VKuser199962806
    После тех фейков, что Фонтанка писала 2 года про ковид, сидя на зарплате у ковидного лобби, веры этой газете нет совсем
    tochilshik
    а это начало конца.с голоду конечно не помрем,но будет грустно и безнадежно.
    Дежурный по объединению
    Вывсёврёти! Владимир Владимирович сегодня сказал, что инфляция околонуля, а безработных стало меньше чем было когда-нибудь!
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