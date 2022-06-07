Блогер Алеся Петровна расскажет, как «выстрелить» с первой же книжкой

В «Буквоеде» на Невском, 46, в пятницу, 17 июня, писатель и режиссер Алеся Казанцева, она же блогер Алеся Петровна, пообщается с поклонниками обо всем на свете, в том числе о своей книге «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно».
Творческая встреча с Алесей Петровной (некогда входила в топ-3 блогеров ЖЖ) носит название «Санечка не любила этого…» Кто такая Санечка, чего она не любила и при чем тут «Любовь и голуби», смогут спросить все желающие.
Кроме того, у Алеси Казанцевой можно будет узнать, как приехать в большой город и остаться там навсегда, как зайти на киностудию и больше ее не покидать и как с первой попытки написать успешную книжку, которая станет бестселлером.
Встреча начнется в 19:00. Вход свободный, 18+
Елена Васильева