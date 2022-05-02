«Ты берешь то, что тебе предлагают». За какие копейки Тиньков продал свою долю в банке

Фото: Антон Ваганов/ТАСС Поделиться Поделиться





Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков заявил, что ему пришлось продать свою долю после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине. По словам предпринимателя, он получил 3 % от ее реальной, на его взгляд, стоимости. «Это было похоже на состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — заявил он в интервью газете New York Times. «Фонтанка» очень примерно прикинула, какой могла бы быть реальная стоимость актива.

О том, что «Интеррос» Владимира Потанина покупает принадлежавшую семейному трасту Тинькова 35-процентную долю TCS Group Holding, головной структуры группы «Тинькофф», стало известно 28 апреля. ЦБ одобрил сделку, ее детали не разглашались и не разглашаются.

На следующий день после публикации Тиньковым высказывания о спецоперации, акции TCS Group стали падать, на сообщениях о ребрендинге и продаже доли предпринимателя. С 20 по 25 апреля цена расписки снизилась примерно на 30 %, с 2731 до 1908 рублей. Но за два последующих дня они отыграли большую часть потерь. По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночная капитализация TCS Group на Московской бирже при цене 2520 рублей за депозитарную расписку могла оцениваться в 499 млрд рублей или 6,9 млрд долларов (по биржевому курсу доллара на закрытие торгов 27 апреля). Если взять за истинную стоимость рыночную капитализацию за день до официального сообщения о сделке, то 35% компании могли стоить 174,7 млрд рублей и 2,4 млрд долларов. При этом «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за 300 млн долларов. Знакомый Тинькова сказал РБК, что обсуждалась сумма $350 млн. 3% от стоимости 35-процентного пакета, высчитанной из капитализации, составят даже меньше — около 5,24 млрд рублей или 72 млн долларов.

Есть другой, более стабильный показатель, который можно было бы взять за реальную стоимость именно банка. Так, по данным «Банки.ру», в феврале 2022 года стоимость активов кредитной организации составляла 1,27 трлн рублей. Соответственно, 35% от этой суммы составляют 444,5 млрд рублей, а 3% от нее — 13,3 млрд. Это, конечно, в 2,5 раза больше, чем в предыдущем варианте, но в сравнении — как выразился Тиньков — копейки. Подчеркнем — что сам банкир понимает под реальной стоимостью пакета — он не пояснил. Справка: Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после высказываний о спецоперации на Украине. Предприниматель опубликовал критический пост в соцсети 19 апреля. Комментируя ситуацию, представители банка отметили, что бизнесмен уже много лет не принимает решения в компаниях Группы «Тинькофф». В считанные дни после этого стало известно о готовящемся ребрендинге банка и о поиске покупателей доли Тинькова в TCS Group. В конце апреля стало известно, что ее с разрешения ЦБ РФ приобретает группа «Интеррос» Владимира Потанина.