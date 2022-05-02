Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после высказываний о спецоперации

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков продал свою долю в банке за 3 % от ее реальной, на его взгляд, стоимости. В интервью газете New York Times он заявил, что ему пришлось это сделать после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине.



По словам бизнесмена, если бы он не продал принадлежавшую его семейному трасту 35-процентную долю TCS Group Holding, головной структуры российской Группы «Тинькофф», банку могла грозить национализация. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал процесс Тиньков.