Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после высказываний о спецоперации

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков продал свою долю в банке за
По словам бизнесмена, если бы он не продал принадлежавшую его семейному трасту 35-процентную долю TCS Group Holding, головной структуры российской Группы «Тинькофф», банку могла грозить национализация. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал процесс Тиньков.
Он отметил, что благодарен Владимиру Потанину, который позволил ему выручить хоть немного денег с продажи пакета акций. Не раскрывая суммы сделки, предприниматель заявил, что продал долю за
Олег Тиньков опубликовал пост с критикой спецоперации на Украине 19 апреля. В официальном комментарии банка под постом отмечалось, что предприниматель уже много лет не принимает решения в компаниях Группы «Тинькофф».
В считаные дни после этого стало известно о готовящемся ребрендинге Тинькофф-банка и о поиске покупателей доли Тинькова в TCS Group. В конце апреля стало известно, что ее приобретает группа «Интеррос» Владимира Потанина. Сделка одобрена ЦБ РФ.