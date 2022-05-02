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    Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после высказываний о спецоперации

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    12 комментариев

    Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков продал свою долю в банке за 3 % от ее реальной, на его взгляд, стоимости. В интервью газете New York Times он заявил, что ему пришлось это сделать после того, как он публично выступил с заявлением о боевых действиях на Украине.

    По словам бизнесмена, если бы он не продал принадлежавшую его семейному трасту 35-процентную долю TCS Group Holding, головной структуры российской Группы «Тинькофф», банку могла грозить национализация. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал процесс Тиньков.

    Он отметил, что благодарен Владимиру Потанину, который позволил ему выручить хоть немного денег с продажи пакета акций. Не раскрывая суммы сделки, предприниматель заявил, что продал долю за 3 % от истинной, по его мнению, стоимости.

    Олег Тиньков опубликовал пост с критикой спецоперации на Украине 19 апреля. В официальном комментарии банка под постом отмечалось, что предприниматель уже много лет не принимает решения в компаниях Группы «Тинькофф».

    В считаные дни после этого стало известно о готовящемся ребрендинге Тинькофф-банка и о поиске покупателей доли Тинькова в TCS Group. В конце апреля стало известно, что ее приобретает группа «Интеррос» Владимира Потанина. Сделка одобрена ЦБ РФ.

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    Комментарии (12)

    274655793
    Вот почему у нас пенсии по 12 тыс . руб.
    274627590
    Впечатление, что с утра одни пенсы на форуме, которые ходят только в Сберкассу и любят постоять в живой очереди. Тиньков создал самый удобный и для работы и для жизни Банк в России. Никаких офисов, все электронно, с телефона - быстро и удобно. Опередил время во многом.
    274655793
    Под. Суд придатиля
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