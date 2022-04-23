РБК: Олег Тиньков хочет продать долю в «Тинькофф»

Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф». Об этом РБК сообщил со ссылкой на источники 23 апреля.



По данным издания, речь идет об оформленной на семейный траст 35-процентной доле в TCS Group (владеет «Тинькофф Банком», «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Сделка готовится на фоне санкций Великобритании против бизнесмена и его высказываний против спецоперации, а также новостей о смене названия «Тинькофф Банка».



По словам одного из источников РБК, основатель банка хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Другой сообщает, что переговорный процесс начался еще до начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.

