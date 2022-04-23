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    РБК: Олег Тиньков хочет продать долю в «Тинькофф»

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    15 комментариев

    Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф». Об этом РБК сообщил со ссылкой на источники 23 апреля.

    По данным издания, речь идет об оформленной на семейный траст 35-процентной доле в TCS Group (владеет «Тинькофф Банком», «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Сделка готовится на фоне санкций Великобритании против бизнесмена и его высказываний против спецоперации, а также новостей о смене названия «Тинькофф Банка».

    По словам одного из источников РБК, основатель банка хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Другой сообщает, что переговорный процесс начался еще до начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.

    На этой неделе в соцсетях предпринимателя Олега Тинькова появился пост с критикой спецоперации на Украине. Автор текста негативно высказывается об армии, сторонниках продолжения боевых действий и «чинопочитании». Кроме того, он призвал страны «коллективного Запада» быть «более рациональными и гуманными» в отношении президента Путина, чтобы остановить конфликт.

    После этого «Тинькофф Банк» заявил о намерении провести ребрендинг.

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    Комментарии (15)

    stockstrey
    А куда исчезло его пиво? За что его считают профессиональным бизнесменом, если постоянно все разваливает? И да, резкие заявления у него уже были.
    мухомор
    А не пора бы уже наконец-то задумается об удалении с топонимической карты Санкт-Петербурга Тинькова переулка в Пушкинском районе города?
    Весь позор в том, что бизнесмен ни раз признавался, что к фейквой выписке из Брокгауза и Ефрона, он занёс мотивировочную котлету нужным людям. Подразумевался вице-губернатор города, ставший чуть позже ВРИО губернатора и в итоге подписавший позорное распоряжение. Ну кто же теперь признается.
    paniker
    заявил, что Тиньков хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной»
    Вряд ли ошибусь, так вся страна хочет, бот'ва проплаченная не в счёт.
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