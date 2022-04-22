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    «Тинькофф Банк» объявил о ребрендинге. К этому подтолкнули «последние события»

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    6 комментариев

    «Тинькофф Банк» в 2022 году откажется от использования нынешнего бренда и будет работать под новым. Об этом решении 22 апреля сообщила пресс-служба кредитной организации.

    «Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», – пояснили в банке. Там добавили, что «Тинькофф» давно «перерос первоначальный смысл «именного» бренда».

    «Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», – говорится в заявлении.

    Подробности грядущего «обновления» пока не раскрываются.

    Сообщение заканчивается пожеланием «удачи и скорейшего выздоровления» основателю банка Олегу Тинькову, который несколько дней назад опубликовал в соцсетях пост с резкой критикой спецоперации и оскорблениями в адрес военных и людей, поддерживающих боевые действия на Украине. Тогда в банке открестились от предпринимателя и заявили, что личное мнение комментировать не будут, да и сам Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф».

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    Комментарии (6)

    VKuser199962806
    Ради спасения своего бабла, он готов и Родину продать .
    виноватобама
    трусы
    Mazzzz
    Пенькофф
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