«Тинькофф Банк» объявил о ребрендинге. К этому подтолкнули «последние события»

«Тинькофф Банк» в 2022 году откажется от использования нынешнего бренда и будет работать под новым. Об этом решении 22 апреля сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», – пояснили в банке. Там добавили, что «Тинькофф» давно «перерос первоначальный смысл «именного» бренда».



«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», – говорится в заявлении.



Подробности грядущего «обновления» пока не раскрываются.

