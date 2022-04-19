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    Тиньков высказался против спецоперации на Украине. Банк комментировать не стал

    2656
    6 комментариев

    В соцсетях предпринимателя Олега Тинькова появился пост с критикой спецоперации на Украине. Автор текста негативно высказывается об армии, сторонниках продолжения боевых действий и «чинопочитании». Кроме того, он призвал страны «коллективного Запада» быть «более рациональными и гуманными» в отношении президента Путина, чтобы остановить конфликт.

    Комментаторы заподозрили бизнесмена в «переобувании», но тот был непреклонен.

    В «Тинькофф Банке» заявили, что для них «в любой ситуации клиент важнее дискуссий», поэтому комментировать личное мнение бизнесмена не будут.

    «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — отметили в пресс-службе, при этом добавив, что он — «один из 20 миллионов» клиентов банка.

    Ранее власти Великобритании отменили транспортные санкции против Тинькова, которые касались яхт и самолетов.

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    Комментарии (6)

    Ro.man
    Это и есть предатель Родины
    266364897
    Вообще сам Тинькофф Банк стремный. Вот Олег склеит ласты (с лейкозом долго не живут) И что? Это же именной банк одного человека. Что будет с ним после смерти Тинькова?
    260657101
    Вообще то Тиньков не писал про "спецоперацию", он использовал другой термин. Вообще достало, что при наличии действующей Конституции и статьи 29, граждане России не имеют право выражать свое мнение и называть вещи так как они считают нужным и даже просто цитировать то, что сказали другие. Как же нас унизила, своя же власть, вопрос только "своя " ли она.
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