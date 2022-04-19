Тиньков высказался против спецоперации на Украине. Банк комментировать не стал

В соцсетях предпринимателя Олега Тинькова появился пост с критикой спецоперации на Украине. Автор текста негативно высказывается об армии, сторонниках продолжения боевых действий и «чинопочитании». Кроме того, он призвал страны «коллективного Запада» быть «более рациональными и гуманными» в отношении президента Путина, чтобы остановить конфликт.
Комментаторы заподозрили бизнесмена в «переобувании», но тот был непреклонен.
В «Тинькофф Банке» заявили, что для них «в любой ситуации клиент важнее дискуссий», поэтому комментировать личное мнение бизнесмена не будут.
«Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — отметили в пресс-службе, при этом добавив, что он — «один из 20 миллионов» клиентов банка.
Ранее власти Великобритании отменили транспортные санкции против Тинькова, которые касались яхт и самолетов.