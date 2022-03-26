Великобритания отменила транспортные санкции против Тинькова и Швидлера — их яхты не арестуют

Власти Великобритании внесли корректировки в санкции против основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера.

На 26 марта транспортные ограничения для них исключены из перечня, что следует из документа. Эти меры грозили задержанием яхт и самолетов Тинькова и Швидлера.

Лондон ввел санкции против российских бизнесменов два дня назад. Присутствие в черном списке предполагает заморозку активов. Всего в перечень вошли 59 физлиц и организаций из России и шесть — из Белоруссии. Кроме Тинькова и Швидлера там есть глава Сбербанка Герман Греф.