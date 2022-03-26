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Великобритания отменила транспортные санкции против Тинькова и Швидлера — их яхты не арестуют

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Власти Великобритании внесли корректировки в санкции против основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера.

На 26 марта транспортные ограничения для них исключены из перечня, что следует из документа. Эти меры грозили задержанием яхт и самолетов Тинькова и Швидлера.

Лондон ввел санкции против российских бизнесменов два дня назад. Присутствие в черном списке предполагает заморозку активов. Всего в перечень вошли 59 физлиц и организаций из России и шесть — из Белоруссии. Кроме Тинькова и Швидлера там есть глава Сбербанка Герман Греф.

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Комментарии (13)

274544487
Вчера была инфа, что Зеленский просил Байдена за Абрамовича, не включать его в список новых санкций. Абрамович вроде как посредник в переговорах и встречался с Байденом в Европе. Предположу, что и эти как то завязаны. Но может и фейк, хз.
Tattiana
А почему отменили? И почему не объяснили, почему отменили?
ShkVAl
Яхты, вероятно, не нашли покупателей.
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