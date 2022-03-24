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Великобритания ввела новые санкции в отношении российских банков и предпринимателей, включая Олега Тинькова

Великобритания ввела новые санкции против 59 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа и основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. Это следует из санкционного списка, обновленного 24 марта.

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Под санкции подпали генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, член набсовета «Ростеха», заместитель председателя совета директоров ПАО «Интер РАО» Дмитрий Шугаев, зампред правительства Юрий Трутнев, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев, занимавший ранее руководящие посты в «Газпром нефти», глава Сбербанка Герман Греф, другие чиновники, топ-менеджеры и предприниматели. Также в санкционный список внесли экс-первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, который покинул пост 22 февраля, и основателя Тинькофф-банка предпринимателя Олега Тинькова.

Кроме того, Великобритания включила в список Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», шесть организаций из Белоруссии.

Согласно документу, Тинькову запрещен въезд в Великобританию, а его активы будут заморожены. Причиной стало то, что, по версии властей страны, он получал выгоду при поддержке правительства РФ в качестве предыдущего владельца TCS Group Holding PLC и его холдинга Tinkoff Bank, ведущих бизнес в финансовом секторе. Это сектор, «имеющий стратегическое значение для правительства России», отмечается в документе.

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Комментарии (10)

Mimic
А Тиньков, вроде, в Великобритании лечится или лечился?
267188598
Зомби-фрикам пентагона не будем отвечать. Пусть злятся в бункерах байдена
267188598
Бритиши всё пыжатся-пыжатся - и никаких достижений, кроме собственных потерь. Пусть изучают историю России, если хотят понять и чего-то добиться. Высокомерные тупые упрямые империалисты не видели никогда таких форс-мажоров, - ничего и никогда они не переиграют Россию и её народ! Тем более сейчас - он един, за исключением фриков-зомби фейкютюбов.
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