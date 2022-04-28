    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    767мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Сеть магазинов OBI в России намерена приобрести группа MAX

    3192
    обсудить

    «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» планирует купить российскую сеть DIY-магазинов, принадлежавших немецкой компании OBI, сообщила Федеральная антимонопольная служба 28 апреля.

    «Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров», — говорится в сообщении ведомства.

    «Группа MAX» занимается разработкой строительных объектов. Владелец компании — Илья Колобков, ему также принадлежит 50% строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, спа-комплексами. По данным «Известий», ранее у бизнесмена не было опыта управления розничной компанией.

    В начале марта OBI объявила об уходе с российского рынка и закрытии магазинов в стране, а в апреле стало известно, что германская материнская компания OBI вышла из российского бизнеса. 29 марта появилась информация о том, что сеть магазинов OBI за две недели откроет все 27 российских магазинов, однако в тот же день пресс-служба OBI заявила, что торговые точки останутся закрытыми «на долгосрочную перспективу».

    Тем не менее 26 апреля стало известно, что ОBI возобновляет работу в России. 27-го числа магазин открылся в Москве, а в Петербурге точки должны начать принимать покупателей с 1 мая.

    Компания OBI работала в России с 2003 года. В стране были открыты 27 магазинов с 4,9 тысячами сотрудников.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close