Сеть магазинов OBI в России намерена приобрести группа MAX

«Группа MAX» занимается разработкой строительных объектов. Владелец компании — Илья Колобков, ему также принадлежит 50% строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, спа-комплексами. По данным «Известий» , ранее у бизнесмена не было опыта управления розничной компанией.

«Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров», — говорится в сообщении ведомства.

В начале марта OBI объявила об уходе с российского рынка и закрытии магазинов в стране, а в апреле стало известно, что германская материнская компания OBI вышла из российского бизнеса. 29 марта появилась информация о том, что сеть магазинов OBI за две недели откроет все 27 российских магазинов, однако в тот же день пресс-служба OBI заявила, что торговые точки останутся закрытыми «на долгосрочную перспективу».



Тем не менее 26 апреля стало известно, что ОBI возобновляет работу в России. 27-го числа магазин открылся в Москве, а в Петербурге точки должны начать принимать покупателей с 1 мая.



Компания OBI работала в России с 2003 года. В стране были открыты 27 магазинов с 4,9 тысячами сотрудников.

