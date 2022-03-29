Магазины OBI в России все-таки останутся под замком «на долгосрочную перспективу»

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI (ОБИ) опровергла информацию о возобновлении работы своих филиалов в России. Все точки останутся закрытыми на долгосрочную перспективу. Об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.



«В свете последних сообщений из России мы хотели бы еще раз ясно заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — отметили в OBI.

