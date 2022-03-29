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Магазины OBI в России все-таки останутся под замком «на долгосрочную перспективу»

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Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI (ОБИ) опровергла информацию о возобновлении работы своих филиалов в России. Все точки останутся закрытыми на долгосрочную перспективу. Об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«В свете последних сообщений из России мы хотели бы еще раз ясно заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — отметили в OBI.

Ранее информационное агентство со ссылкой на Telegram-каналы сообщало, что в ближайшие две недели заработают все магазины OBI в Петербурге и Москве, а затем по всей стране.

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Комментарии (4)

Pilat
Фонтанка, вы то должны знать, что это заявление делает немецкая сторона.
А заявление об открытии делают русские партнеры, у которых доля не малая.
И вся загвоздка только в одном - немцы заблокировали своё программное обеспечение, и русская сторона сейчас внедряет своё, для возможности продолжении работы.
ShkVAl
Оно, конечно, вроде бы, хотя, однако ж, все-таки…
Но, как чуть чего коснись-так вот тебе; пожалуйста…
Gerafotich
Пятнадцать лет назад отличные блины ел в Теремке!
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