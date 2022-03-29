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OBI намерена открыть все магазины в Москве и Петербурге за две недели

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Сеть магазинов OBI в ближайшие дни вернет к жизни несколько своих точек в обеих столицах, а за две недели откроет все 27 российских магазинов.

Директор по закупкам компании Максим Суравегин выступил на форуме DIY в Москве 29 марта, его цитируют «Ведомости». Он отметил, что OBI работает над «устранением технического сбоя» и в ближайшие дни вопрос будет решен. Он заверил, что все сотрудники получают зарплаты.

Как именно будет решена проблема с «техническим сбоем», Суравегин объяснять не стал, сказав лишь, что есть «несколько сценариев». «Цветы будут», — пообещал директор по закупкам.

OBI временно остановила работу в начале марта. Также закрылись магазины IKEA, а Leroy Merlin продолжил обслуживать клиентов. Приостановки связаны с санкциями в отношении России из-за спецоперации на территории Украины.

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Комментарии (34)

KJB
То есть их уход это был технический сбой? 🤔 УмнО, умнО... Компания таки точно немецкая? 🤣
i224
Это их не спасёт от национализации с последующей приватизацией.
SoloWand
Ok, OBI)))
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