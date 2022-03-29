OBI намерена открыть все магазины в Москве и Петербурге за две недели

Сеть магазинов OBI в ближайшие дни вернет к жизни несколько своих точек в обеих столицах, а за две недели откроет все 27 российских магазинов.

Директор по закупкам компании Максим Суравегин выступил на форуме DIY в Москве 29 марта, его цитируют «Ведомости». Он отметил, что OBI работает над «устранением технического сбоя» и в ближайшие дни вопрос будет решен. Он заверил, что все сотрудники получают зарплаты.



Как именно будет решена проблема с «техническим сбоем», Суравегин объяснять не стал, сказав лишь, что есть «несколько сценариев». «Цветы будут», — пообещал директор по закупкам.