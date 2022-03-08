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Поздравление с 8 Марта от бизнеса. Из России уходят магазины OBI, компании Estee Lauder и Procter&Gamble

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Торговля продолжает нести потери: к утру 8 марта стало известно о том, что крупнейшие компании, объединяющие десятки брендов, намерены значительно сократить или приостановить свою работу на российском рынке — речь идет об Estee Lauder (бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances и другие) и Procter&Gamble (Gillette, Oral-B, Pampers, Naturella, Ariel и другие).

В заявлении Estee Lauder говорится, что компания «опустошена» трагическими событиями в Украине и поддерживает тех, кто страдает, включая своих сотрудников, их семьи и народ страны.

«На прошлой неделе уже приостановив бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных магазинов».

Исполнительный директор компании Procter&Gamble Джон Меллер, чье письмо цитирует РБК, заявил, что компания «в значительной степени» сократит ассортимент своей продукции в России, уже прекращены все инвестиции в страну, а также медийная и рекламная деятельность. При этом основные товары для здоровья и личной гигиены компания поставлять продолжит — ввиду того, что они «необходимы многим российским семьям».

Также заявление об уходе последовало от компании OBI. Компания управляет 27 магазинами в России, в которых работает около 4 900 сотрудников.

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Комментарии (24)

266097700
прошу простить за наивность...
а челноки откуда товар возить будут? из турции?
и главное на чем?
на самолетах, которые летать не будут?
кто еще не докумекал: сейчас и 90-е - совершенно разная история.
тогда весь мир был для россиян открыт, а сейчас замок на замке.
Гриб
А как же Макдональдс? Пора бы уже...
266946702
И это хорошо.
Эти стпозволения сказать не товарищи оккупировали весь рынок - опутали своими сетями и демпингом.
Надеюсь на мелкое и среднее поправит дела в шаговой доступности. Да и челноки на подходе, - проходили, знаем.
А Крым Наш!
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