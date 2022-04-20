Суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Об этом 20 апреля сообщает Reuters.



Решение о выдаче примет глава МВД Великобритании Прити Пател. У Ассанжа есть право подать апелляцию, если будет решено его экстрадировать.



В январе 2021-го суд в Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа, так как выдача «могла нанести вред его психическому здоровью и привести к самоубийству». Позже Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции.

