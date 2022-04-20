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    Суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

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    7 комментариев

    Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Об этом 20 апреля сообщает Reuters.

    Решение о выдаче примет глава МВД Великобритании Прити Пател. У Ассанжа есть право подать апелляцию, если будет решено его экстрадировать.

    В январе 2021-го суд в Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа, так как выдача «могла нанести вред его психическому здоровью и привести к самоубийству». Позже Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции.

    В США в отношении Ассанжа выдвинуты почти два десятка обвинений в шпионаже и взломе компьютеров, за которые ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы.

    Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Ну наконец-то.
    Pilat
    как вы не понимаете - ЭТО ДРУГОЕ!
    А-ха-ха-ХА
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