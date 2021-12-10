Британский суд удовлетворил апелляцию об экстрадиции Ассанжа в США

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.



Апелляционный суд вернул материалы дела в Вестминстерский, Ассанж остается под стражей. В январе суд в Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа, так как выдача «может нанести вред его психическому здоровью и привести к самоубийству».



Невеста Ассанжа Стелла Морис заявила, что суд допустил «серьезную ошибку», и в кратчайшие сроки решение будет оспорено.