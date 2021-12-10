Британский суд удовлетворил апелляцию об экстрадиции Ассанжа в США

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.
Апелляционный суд вернул материалы дела в Вестминстерский, Ассанж остается под стражей. В январе суд в Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа, так как выдача «может нанести вред его психическому здоровью и привести к самоубийству».
Невеста Ассанжа Стелла Морис заявила, что суд допустил «серьезную ошибку», и в кратчайшие сроки решение будет оспорено.
High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée after a UK court overturned an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States #FreeAssangeNOW #AssangeCase— WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021
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В США в отношении Ассанжа выдвинуты почти два десятка обвинений в шпионаже и взломе компьютеров, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.