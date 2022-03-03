ООН: с 24 февраля на Украине погибли минимум 227 гражданских лиц

В ООН сообщили, что с 24 февраля на Украине были убиты по меньшей мере 227 гражданских лиц. Еще 525 ранены, передает ТАСС, ссылаясь на Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).



В УВКПЧ рассматривали период с начала военной операции РФ против Украины до 12 часов ночи 1 марта. 2 марта в Минобороны РФ впервые назвали число потерь армии России в ходе спецоперации на территории Украины. Ведомство сообщило о 498 погибших и 1597 раненых. По данным министерства, скончались более 2 870 украинских солдат, около 3 700 получили ранения. В плену, добавили там, находятся 572 человека.

