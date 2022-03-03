FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ООН: с 24 февраля на Украине погибли минимум 227 гражданских лиц

1
Печать

В ООН сообщили, что с 24 февраля на Украине были убиты по меньшей мере 227 гражданских лиц. Еще 525 ранены, передает ТАСС, ссылаясь на Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В УВКПЧ рассматривали период с начала военной операции РФ против Украины до 12 часов ночи 1 марта. 2 марта в Минобороны РФ впервые назвали число потерь армии России в ходе спецоперации на территории Украины. Ведомство сообщило о 498 погибших и 1597 раненых. По данным министерства, скончались более 2 870 украинских солдат, около 3 700 получили ранения. В плену, добавили там, находятся 572 человека.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Читайте на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

267092481
Где была ООН когда считали погибших мирных жителей в Донбассе с 2014 года..?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний