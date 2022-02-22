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Полицейские в сквере Галины Старовойтовой задержали свинью

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В центре Петербурга сотрудникам полиции пришлось ловить настоящую свинью.

Как сообщает 22 февраля паблик «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте», видео сделано в сквере Галины Старовойтовой на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко.

Судя по всему, это Дульсинея, о которой «Фонтанка» писала уже не раз. Мини- и микропиги Дуся и Кеша живут неподалёку, хозяйка часто выгуливает их на Советских улицах и Суворовском. Сегодня ночью она рассказала, что с Дусей всё в порядке, она не потерялась, просто «любит уйти в побег».

«Скажи, что это ты. <...> Скотиняша. Мать за тобой бегала», — комментирует хозяйка хрюканье Дульсинеи.

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Комментарии (5)

Василий-3
Самое место для этой Скверной бабы
ASK777
Задержали? Она на пикет одиночный вышла? Уже и свиньи ...
262531341
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 27.5 КоАП РФ. Должны предъявить обвинение.
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