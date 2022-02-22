Полицейские в сквере Галины Старовойтовой задержали свинью

В центре Петербурга сотрудникам полиции пришлось ловить настоящую свинью.
Как сообщает 22 февраля паблик «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте», видео сделано в сквере Галины Старовойтовой на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко.
Судя по всему, это Дульсинея, о которой «Фонтанка» писала уже не раз. Мини- и микропиги Дуся и Кеша живут неподалёку, хозяйка часто выгуливает их на Советских улицах и Суворовском. Сегодня ночью она рассказала, что с Дусей всё в порядке, она не потерялась, просто «любит уйти в побег».
«Скажи, что это ты. <...> Скотиняша. Мать за тобой бегала», — комментирует хозяйка хрюканье Дульсинеи.