«Заброшка» культурного наследия. Кто разрушает «Красный треугольник»?

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







«В этом году рухнет ещё одна крыша на «Красном треугольнике», — пост с таким предупреждением опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в начале июня 2021 года. В краеведческом паблике, посвященном этому объекту, появились фото, сделанные промышленным альпинистом, который обновлял сетку на фасаде. Тогда опасения у специалиста, попросившего сохранить его анонимность, вызывала большая трещина на фасаде и уклон стены в историческом корпусе № 3 , который выходит на Обводный канал. «Крен фасада идёт в сторону набережной, где всегда много людей. Могут быть человеческие жертвы! Необходимы срочные противоаварийные работы на этом участке», — сообщалось в посте.



Предсказание сбылось 17 февраля, когда обрушилась часть того самого корпуса. Под обломками оказались 53-летняя медработник и два автомобиля. Пострадавшую госпитализировали с переломом плеча, сотрясением и повреждением грудной клетки.



Фото: Андрей

Бок/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Андрей

Бок/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Андрей

Бок/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Андрей

Бок/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Спасатели предупредили об угрозе дальнейшего обрушения. СК начал доследственную проверку. Контрольные мероприятия также проводит КГИОП, обещая по их итогам привлечь виновных «к предусмотренной законом ответственности, вплоть до уголовной».

Пока у городских властей нет внятного ответа на вопрос, что стало причиной обрушения и кто довел здание до такого состояния. «Фонтанка» вспомнила историю «Красного треугольника» и сделала предположения.

Город-сад и слон по частям

«Честно говоря, я не вижу ничего удивительного. Фактически это брошенные корпуса. На моей памяти это уже четвертый или пятый случай. Некоторые корпуса вообще сложились, их сейчас нет, [как] мусор вывезли. Если так дело пойдет, это вопрос времени, когда это всё разрушится», — говорит предприниматель Алексей Комраков. Он был замгендиректора «Красного треугольника» с конца 1990-х, а затем возглавлял ООО «Недвижимость — КТ», которому в свое время досталась часть территории завода резиновых изделий на Обводном канале.



Основанное в 1860 году «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» занималось производством галош. Его бренд — название (ТРАРМ), год и место основания, вписанные в треугольник, — легко узнавали даже неграмотные покупатели, позднее он перекочевал в название. На начало ХХ века на заводе трудились около 6500 рабочих. На территории, помимо производственных корпусов, были библиотека, кегельбан и бильярдная, а также свой дом отдыха. После революции завод национализировали.



Фото: предоставлено Библиотекой им. Маяковского Фото: предоставлено Библиотекой им. Маяковского Фото: предоставлено Библиотекой им. Маяковского Фото: предоставлено Библиотекой им. Маяковского Фото: предоставлено Библиотекой им. Маяковского Поделиться Поделиться







До конца 1960-х «Красный треугольник» был крупнейшим производителем товаров из резины, здесь впервые получил промышленное применение синтетический каучук. Но с 1970-х предприятие постепенно начало проигрывать конкурентам в гонке модернизации. В 1994 году «Красный треугольник» стал ОАО. В 2002 году суд признал его банкротом, и от завода со 140-летней историей осталась только недвижимость в центре Петербурга — памятник промышленной архитектуры.

Как вспоминает Комраков, часть бывших площадей завода, порядка 220–250 тыс. кв. м, находилась в федеральной собственности и была отдана в доверительное управление коммерческим фирмам. Они были заинтересованы в поддержании нормального состояния зданий. Но потом актив передали в собственность города, и с тех пор началась великая эра фантазий о реконструкции.



В 2017 году архитектурное бюро «Герасимов и Партнеры» при поддержке Института урбанистики ИТМО и московского КБ «Стрелка» представило концепцию на 40–45 млрд рублей. Проект предусматривал превращение промышленного квартала в общественно-деловой с офисами, мастерскими, зелеными зонами, детскими садами и школами. Часть зданий, не представляющих исторической и эстетической ценности, предлагалось снести.

В течение следующих лет Фонд имущества получал заявки на создание в «Красном треугольнике» галереи, художественных школ, театра и других полезных вещей. Одни хотели обустроить байкерский кластер, другие — центр различных видов спорта, а комитет по развитию туризма и вовсе предложил превратить корпуса в арт-парк пива. Но к тому моменту амбициозную концепцию редевелопмента уже отложили в долгий ящик, а с 2018 года Фонд имущества перестал проводить конкурсы на передачу городских квадратных метров арендаторам.

Очередное обещание превратить «Красный треугольник» в модное общественное пространство Смольный дал летом 2021 года. В ходе Петербургского международного экономического форума город подписал соглашение с УК «Бюро имущественных операций». Компания обещала инвестировать в развитие комплекса 10 млрд рублей. Начали, как водится, с подготовки концепции. «Слона надо есть по частям. Организационно-правовую схему сейчас не готов комментировать. На подписании обозначили проблему, она в лоб не решается», — комментировал тогда глава комитета по инвестициям Роман Голованов.



В феврале 2022 года поедание «слона по частям» продолжается. Инвестор подготовил концепцию, сейчас она проходит согласование в профильных комитетах Смольного, а город размышляет над вариантами предоставления бизнесу городского имущества. Параллельно идет сбор информации об имущественно-правовом статусе объектов на территории «Красного треугольника», отметили в пресс-службе.

Опасная аварийность

Пока город рисовал и рассматривал проекты по превращению «Красного треугольника» в город-сад, корпуса, не занятые бизнесом, превращались в опасную заброшку.

В 2011 году рухнула крыша корпуса № 4, в 2019-м году пострадал корпус № 26, в 2020-м крыши лишился корпус № 8. Причины обрушений чаще всего идентичны — охотники за металлом спиливают поддерживающие крышу конструкции.

Происходили и другие инциденты: в августе 2018-го на территории «Красного треугольника» тяжело пострадала 12-летняя школьница. В ноябре того же года с заброшенного здания сорвался пятнадцатилетний петербуржец. В марте 2019 года одиннадцатилетний мальчик провалился в шахту лифта. В конце апреля того же года на территории произошел пожар.



О том, что жертвами аварийных зданий могут быть не только искатели приключений, но и обычные прохожие, предупреждали авторы краеведческого паблика «Красный треугольник». Анализируя характер повреждений металлических конструкций, активисты предположили, что вандалами руководила не жадность (металл срезан не полностью), а именно намеренное «создание опасной аварийности».

Тревогу бил и бизнес. «Мы давно предупреждали КГИОП, администрацию, что там воровали, фермы и балки спиливали. Наверное, [возникла] снеговая нагрузка большая», — прокомментировал возможную причину обрушения Иван Колесников, директор УК «БИО», которая представляет интересы крупнейших частных собственников «Красного треугольника» («Агентство Территориального Развития «Треугольник», производитель конвейерных лент «ГСК «Красный треугольник», производитель резинотехнических изделий «Производство-5 КТ», производитель шин «Петрошина», производитель резины для лопастей вертолетов «Спецпластина»).

В распоряжении «Фонтанки» есть ответ КГИОП в адрес компании «Гранит Строй» (в данный момент ликвидирована, права перешли к «АТР «Треугольник». — Прим. ред.), собственника одного из помещений в обрушившемся здании. В нем ведомство сообщает, что в мае 2021 года зафиксировало «противоправные действия» в виде «выпиливания элементов металлических конструкций», в том числе ферм перекрытия 4 этажа в помещении 74-Н и в помещении 23-Н на первом этаже по адресу: набережная Обводного канала, 134–136–138, лит. А. КГИОП также отмечает, что подготовил заявление в МВД по Адмиралтейскому району и направил копию обращения предприятия в КИО и администрацию района.



Кстати, «Фонтанка» лично побывала в опасном здании год назад. Никаких проблем с доступом не возникло, дверь была открыта, но глубоко внутри проводились какие-то работы. Было ощущение, что здание вот-вот рухнет, поэтому корреспондент дальше заваленного обломками и мусором предбанника не прошел. Фотокорреспондент прогулялся по первому этажу.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Местный житель Андрей Исаков, побывавший в помещении третьего корпуса весной 2021 года, рассказал, что «почти у всех металлических ферм отсутствовал нижний пояс (затяжка)», без которого стены «не способны воспринять горизонтальное давление свода». Это и привело к разрушению, считает он.

«Ничье» здание

Спустя сутки после обрушения здания на Обводном канале в правительстве Петербурга не смогли уверенно сказать, кто за него отвечал. Строение является частью выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (80 производственных корпусов, соединенных переходами)», сообщили в КГИОП. А вот дальше уже сложнее. «Правообладателей много, здание разбито на помещения. [Кому принадлежит], будет понятно по результатам контрольно-надзорных мероприятий», — сказали в ведомстве.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В комитете имущественных отношений обвалившийся объект идентифицировали как здание по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134–136–138, литера А. «Право собственности Санкт-Петербурга в отношении объекта не зарегистрировано», — заявили в ведомстве. Установить владельца на данный момент не позволяют сбои в системе Росреестра.

Но работающий в «Красном треугольнике» бизнес считает, что рухнувший корпус был в ведении городских властей. На правительство Петербурга как вероятного владельца указал ранее директор УК «БИО» Иван Колесников, хотя не исключил, что отдельные помещения могут принадлежать коммерческим арендаторам.

Но если городская недвижимость не передана по договору третьим лицам, она находится в ведении администрации района, пояснили в КИО. В администрации Адмиралтейского района в течение дня не смогли сказать, находятся ли помещения в рухнувшем здании на ее балансе и если да — почему объект должным образом не охранялся.

КГИОП и его «борьба»

Некоторый свет на ситуацию в аварийных зданиях «Красного треугольника» проливает судебная практика. Летом 2021 года КГИОП отчитался, что подал в арбитраж 17 исков в отношении компаний — собственников помещений и зданий. От них требовали отремонтировать фасады, крыши, дверные и оконные заполнения корпусов бывшего завода, которые находятся в запущенном состоянии. Рассмотрение заявлений длилось месяцами и по большинству исков еще не закончено.

Здание на набережной Обводного канала, дом 134–136–138, литера А, в котором произошло обрушение, также фигурирует в одном из исков. В нем КГИОП предъявляет претензии компании «Гранит-Строй» и родственной ей «Катрос-Маркет», требуя в течение двух лет отремонтировать здание. Администрация района и КИО выступают третьими лицами. Правда, правопреемник «Гранит-Строй» — «АТР «Треугольник» просил привлечь КИО и в качестве соответчика, но суд отказал. Директор «АТР «Треугольник» Олег Волошин отказался общаться с «Фонтанкой», связаться с директором «Катрос-Маркет» Дмитрием Трашковым не удалось. Следующее заседание состоится 17 марта.

Но как минимум по четырем своим искам по «Красному треугольнику» КГИОП уже получил отказ. Причиной стала давняя коллизия, связанная с переводом объекта культурного наследия из вновь выявленных в «полноценные». КГИОП не утвердил объекты охраны вновь выявленного объекта культурного наследия и не наложил охранные обязательства на пользователя, отметил суд в решении по иску к «Спецпластине». До момента установления предметов охраны нельзя проводить ремонтные работы, поскольку могут быть утрачены или повреждены ценные элементы, заявил ответчик. Суд 20 января с ним согласился.

«Учитывая сложную планировочную структуру и состав объекта, до настоящего времени эксперты, в том числе члены Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, не пришли к единому выводу о предмете охраны комплекса, несмотря на организованные КГИОП выездные совещания, и обсуждение продолжается», — пояснили в комитете, почти дословно повторив свой комментарий годичной давности. При этом требования законодательства по сохранению распространяются на все категории культурного наследия, в том числе на выявленные объекты, считают в ведомстве.

Галина Бояркова, Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»

