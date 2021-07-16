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Смольный потребовал, чтобы резиденты «Красного треугольника» отремонтировали используемые ими здания в течение двух лет

Смольный в лице КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника» в Адмиралтейском районе Петербурга. Фасады, крыши, дверные и оконные заполнения корпусов бывшего завода находятся в запущенном состоянии.

КГИОП 13 июля подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не менее 12 исков против завода «Петрошина», «ГСК "Красный треугольник"», «АТР "Треугольник"», «УК "Музей"», «Электротранспорт», «Ювелирный завод "Алтын"», «Диалога Плюс» и других. Некоторые заявления поданы сразу к нескольким ответчикам.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП 16 июля, заявления связаны с проверкой состояния зданий, входящих в состав объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник"», проведенной 26 ноября 2020 года. Сотрудники КГИОП выявили, что у многих зданий фасады, кровли, коммуникации, оконные и дверные заполнения находятся в неудовлетворительном состоянии, где-то самовольно установлены инженерные системы и дополнительное оборудование.

В связи с этим комитет через суд потребовал обязать собственников зданий и помещений в этих зданиях отремонтировать объекты в течение 24 месяцев со дня вступления решения в силу, а также установить неустойку на уровне 100 тыс. рублей в случае неисполнения требований в срок и 200 тыс. рублей ежемесячно — в случае дальнейшего неисполнения. Третьими лицами по некоторым делам комитет просит привлечь администрацию района и КИО, поскольку часть помещений являются собственностью города и сданы в аренду.

Помимо этого, в отношении собственников объектов составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы для юридических лиц на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, в чьих руках находится одна из самых знаковых промзон города, почему там регулярно случаются пожары, а комплексный редевелопмент никак не удается запустить.

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Комментарии (9)

Алексей Власов
"Резиденты" это ироническое оскорбление. Как следовало обращаться: хозяева, владельцы, совет попечителей, господа акционеры?
piterez
Простите господа, резиденты - это кто? Шпионы??? Если арендаторы, то они за состояние капитальных строений не отвечают, кроме случаев, когда сами вносят изменения, которые должны согласовываться собственниками или самим КГИОПом. Собственники должны отвечать за состояние зданий, но могут сослаться на программу реновации, которую сам город и должен обеспечить. Создается такое впечатление, что городские власти постоянно уворачиваются от своей ответственности и уворовывают те средства, которые направлены на целевое использование.
f0ntan
Сами виноваты. Прихватизировали отдельные здания бывшего "Красного треугольника". А потом, когда не один раз возникали идеи возродить это пространство, они оказывались на пути. Потому что выселяться оттуда они не хотят. Ремонтировать не хотят. Из-за них планы возрождения "Красного треугольника" ложили на полку
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