Смольный потребовал, чтобы резиденты «Красного треугольника» отремонтировали используемые ими здания в течение двух лет

Смольный в лице КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника» в Адмиралтейском районе Петербурга. Фасады, крыши, дверные и оконные заполнения корпусов бывшего завода находятся в запущенном состоянии.

КГИОП 13 июля подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не менее 12 исков против завода «Петрошина», «ГСК "Красный треугольник"», «АТР "Треугольник"», «УК "Музей"», «Электротранспорт», «Ювелирный завод "Алтын"», «Диалога Плюс» и других. Некоторые заявления поданы сразу к нескольким ответчикам.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП 16 июля, заявления связаны с проверкой состояния зданий, входящих в состав объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник"», проведенной 26 ноября 2020 года. Сотрудники КГИОП выявили, что у многих зданий фасады, кровли, коммуникации, оконные и дверные заполнения находятся в неудовлетворительном состоянии, где-то самовольно установлены инженерные системы и дополнительное оборудование. В связи с этим комитет через суд потребовал обязать собственников зданий и помещений в этих зданиях отремонтировать объекты в течение 24 месяцев со дня вступления решения в силу, а также установить неустойку на уровне 100 тыс. рублей в случае неисполнения требований в срок и 200 тыс. рублей ежемесячно — в случае дальнейшего неисполнения. Третьими лицами по некоторым делам комитет просит привлечь администрацию района и КИО, поскольку часть помещений являются собственностью города и сданы в аренду.