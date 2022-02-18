КГИОП начал проверку по факту обрушения «Красного треугольника». Виновным грозит ответственность вплоть до уголовной

По результатам «будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности вплоть до уголовной», отметили в КГИОП.
Рухнувшее здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (80 производственных корпусов, соединенных переходами)».
Кто именно отвечал за сохранность обвалившегося корпуса, в КГИОП пока сказать не могут.
«Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц», — сообщили в ведомстве. Это также станет понятно по результатам контрольно-надзорных мероприятий.
В 2020–2021 годах КГИОП направил три заявления в правоохранительные органы о наличии признаков уголовных и административных правонарушений, связанных с деятельностью в отношении «Красного треугольника», а также три предостережения о недопущении нарушений обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия.
В отношении пользователей объекта КГИОП в пределах полномочий в 2021 году составлено 34 протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ. В результате их рассмотрения Ленинским районным судом назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 550 000 руб.
Кроме того, в 2021 году в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга КГИОП предъявил 18 исковых заявлений о понуждении выполнить работы по сохранению объекта и взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда.
Напомним, обрушение части здания на Обводном канале произошло вечером 17 февраля. Пострадала женщина-медработник.