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КГИОП начал проверку по факту обрушения «Красного треугольника». Виновным грозит ответственность вплоть до уголовной

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводит контрольные (надзорные) мероприятия по факту обрушения части стены «Красного треугольника». Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 18 февраля.

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По результатам «будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности вплоть до уголовной», отметили в КГИОП.

Рухнувшее здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (80 производственных корпусов, соединенных переходами)».

Кто именно отвечал за сохранность обвалившегося корпуса, в КГИОП пока сказать не могут.

«Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц», — сообщили в ведомстве. Это также станет понятно по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

В 2020–2021 годах КГИОП направил три заявления в правоохранительные органы о наличии признаков уголовных и административных правонарушений, связанных с деятельностью в отношении «Красного треугольника», а также три предостережения о недопущении нарушений обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

В отношении пользователей объекта КГИОП в пределах полномочий в 2021 году составлено 34 протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ. В результате их рассмотрения Ленинским районным судом назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 550 000 руб.

Кроме того, в 2021 году в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга КГИОП предъявил 18 исковых заявлений о понуждении выполнить работы по сохранению объекта и взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда.

Напомним, обрушение части здания на Обводном канале произошло вечером 17 февраля. Пострадала женщина-медработник.

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Комментарии (6)

dragvs
Во-первых как они проверку сами против себя проводят? Ведь виноват КГИОП в том числе. Во-вторых этим должны заниматься следственные органы а не чиновники, значительный ущерб.
vvivanov
Гоголь. Ревизор.
"...Что же до унтер‑офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей‑богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься..."
266410437
Если здание городская собственность - сами на себя дело завели? или будут искать сборщиков металолома или водящих экскурсии на крыши?
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