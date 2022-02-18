КГИОП начал проверку по факту обрушения «Красного треугольника». Виновным грозит ответственность вплоть до уголовной

По результатам «будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности вплоть до уголовной», отметили в КГИОП.



Рухнувшее здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (80 производственных корпусов, соединенных переходами)».



Кто именно отвечал за сохранность обвалившегося корпуса, в КГИОП пока сказать не могут.



«Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц», — сообщили в ведомстве. Это также станет понятно по результатам контрольно-надзорных мероприятий.

