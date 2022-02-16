Глава Роспотребнадзора Петербурга назвала потери от COVID-19 несущественными. Так ли это на самом деле?

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Оценку потерям от пандемии COVID-19, а следовательно, и результатам своей работы, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова дала 16 февраля на заседании Законодательного собрания, куда ее позвали, чтобы объявить благодарность. «Всё, что служба делает в этом городе, делается для людей, это делается во имя и во благо санитарно-эпидемиологического благополучия. Может быть, какие-то решения воспринимались по-разному, но это было вызвано необходимостью. И мы прошли два года практически, в общем-то, без существенных экономических, людских — самое главное — потерь», — сказала она.



Спикер ЗакСа Александр Бельский во время брифинга не стал комментировать заявление главы Роспотребнадзора — раз пандемия еще идет, то нельзя оценить, каковы были потери. «Существенно или несущественно — [это оценка] относительно пандемии и складывается из ситуации в целом», — сказал он, что бы это ни значило.



«Фонтанка» предлагает читателям самим оценить потери.

Люди

Согласно данным федерального оперштаба, в Петербурге с начала пандемии от COVID-19 умерло 30 941 человек. Росстат дает немного другие цифры. Согласно его отчетам, в 2020 году коронавирус стал главной причиной смерти у 9 763 жителей Северной столицы, а в 2021-м — у 22 748. То есть в сумме более 32,5 тысяч человек. Ведомство отдельно ведет учет умерших, для которых COVID-19 отнесен к «прочим важным состояниям», — 8 783 случая за два года.

Влияние пандемии можно оценивать и по такому параметру, как избыточная смертность. По сравнению с доковидной эпохой число смертей в 2020 и 2021 годах резко возросло. То есть если в 2019 году, по данным Росстата, в Петербурге скончались 59,2 тысячи человек, то в 2020-м — уже 72,75 тысячи (+23 % к 2019-му), а в 2021-м — 84,2 тысячи (+42 % к 2019-му). Официально «ковидные» смерти обеспечили две трети избыточной смертности в 2020 году и 90 % — в 2021-м.



«Официально» ковидные смерти — это всего 0,6 % от официальной численности населения Петербурга, накопленные за два года «избыточные смерти» — 0,7 %. От COVID-19 скончались 2,4 % от числа «официально» заразившихся этой инфекцией.

Согласно статистике оперштаба, после перенесенной коронавирусной инфекции выздоровел 1 030 441 житель Северной столицы. По данным комздрава, в стационарах прошли реабилитацию более 11 500 пациентов, в поликлиниках — почти 22 500 пациентов.

За время пандемии падали и другие демографические показатели. Например, снизилась рождаемость. Так, если в 2019 году родилось 58 997 младенцев, то в 2020-м — 55 439 (-6 %), в 2021-м — 53 399 (на 3,7 % меньше, чем в 2020-м, и на 9,5 % меньше, чем в 2019-м).

Естественная убыль населения в Петербурге в 2020 году стала самой значительной за последние 10 лет. Миграционный прирост в 2021 году компенсировал потери лишь частично. Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 декабря 2021 года, по данным Петростата, составила 5 377,7 тыс. человек, на 13,5 тысяч человек меньше, чем на 1 декабря 2019-го.



Алексей Куприянов, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru:

«В Петербурге избыточная смертность составляет к настоящему моменту не менее чем 716–765 человек на 100 тыс. населения. Это несколько выше среднего по России, хотя это далеко не худшие показатели (например, в Липецке умерло уже более 1 % населения, у нас все же 0,72–0,77 %). Однако на фоне других стран это производит удручающее впечатление. Это в 6–7 раз хуже среднеевропейских показателей, почти в 20 раз хуже, чем в Финляндии. Если говорить о том, сколько ковидная смертность добавила к годовой, то в 2020 г. в Петербурге умерло на 22,12 % больше людей (грубо говоря, умерло 6 там, где умирало 5), а в 2021 г. — на 42,24 % (умерло 7 там, где умирало 5), чем в последнем предэпидемическом 2019-м. Сказать, что мы прошли два года без людских потерь, у меня язык не повернулся бы».

Экономика

Власти Петербурга уже отчитались об «уверенном росте» городской экономики. И в доказательство привели ряд показателей из отчета Петростата. По словам губернатора Александра Беглова, это «следствие принятых своевременно мер поддержки экономики, взвешенного и сбалансированного подхода к развитию города и труд каждого петербуржца».



Безусловно, ряд отраслей стали бенефициарами пандемии. «Фонтанка» уже писала о буме на рынке доставки продуктов питания и маркетплейсов. Хорошо себя чувствует и промышленность. Объемы выпуска предприятий Северной столицы в 2021 году выросли на 7,5 %, тогда как в 2020-м упали всего на 1,8 %. В числе тех, кто показал хороший рост и инвестировал в развитие, — фармацевтические предприятия.

Если судить по официальной статистике, то экономические последствия пандемии уже преодолены и для наиболее пострадавших отраслей. Так, оборот розничной торговли вырос на 15 % после падения в 2020 году всего на 1,2 %. Сфера услуг, которая в 2020 году просела на 18 %, в 2021 году выросла на 19 %. Общепит, по мнению Петростата, в 2020-м потерял 28,5 % выручки, но в 2021-м возместил потери с лихвой — обороты выросли на 45 %.

Но есть нюансы. Во-первых, инфляция. В 2020 году цены выросли на 4,7 %, а в 2021-м на 8,7 %, то есть в сумме за два года — более чем на 13 %. И это только по данным официальной статистики. Если смотреть на сухие цифры, то окажется, что рестораны, кафе и бары в 2021-м заработали 101,8 млрд рублей, что всего на 10 % больше, чем в допандемийном 2019-м (89,4 млрд рублей). Такая же картина в сфере услуг: общая выручка 2021 года (609 млрд рублей) на 12 % больше показателя 2019 года. То есть с учетом роста цен доходы, в лучшем случае, остались прежними.



Реальному росту взяться особо неоткуда. Хорошим примером может быть туристическая сфера. По оценкам ЦСР «Северо-Запад», по итогам 2020 года турпоток в Петербург сократился на 70 % по сравнению с 2019 годом — с 10,4 до 2,9 млн человек. Если в 2019-м выручка петербургского бизнеса от туризма составила 588,1 млрд рублей, то в 2020 году она сократилась до 305,8 млрд руб. Итого общие потери — 282 млрд рублей. В 2021 году их не удалось возместить. В прошлом году Северную столицу посетили 6 млн гостей, это в два раза больше, чем в 2020-м, но на 40 % меньше, чем до пандемии. Число иностранных гостей упало катастрофически: 250 тысяч в 2021-м против 4,9 млн в 2019-м. Отечественные гости тратят меньше денег, а значит, приносят меньше доходов бизнесу.

По оценкам участников ресторанного рынка, их обороты в 2020 году просели в два раза, а в 2021-м восстановились в лучшем случае на 30 %. Рост, который видит Петростат, они объясняют не тем, что бизнес стал больше зарабатывать, — скорее благодаря усилиям ФНС стал показывать государству свои реальные доходы. По оценкам ГК «Бестъ», в 2020 году в Петербурге закрылось 480 заведений, тогда как открылось всего 165. В 2021 году открылось 285 ресторанов, а 170 прекратили работу.



С учетом издержек на оплату труда, выросших из-за кадрового голода, рентабельность упала еще сильнее. При этом коронавирусные ограничения бьют в первую очередь по легальном бизнесу, но дают импульс для роста теневого рынка — как в сфере услуг, так и общественного питания.

Безработица в Северной столице на конец декабря 2021 года составила 0,8 %. Год назад этот показатель был 3,2 %. Но на конец декабря 2019 года доля безработных составляла лишь 0,5 %.

Александр Ружинский, глава объединения «Рестоград»:

«Я могу предположить, что цифры, озвученные в исследовании [Петростата], не отражают реальной картины происходящего в ресторанной отрасли начиная с 2020 года. Сложно представить себе петербургского ресторатора, который скажет, что это была хорошая двухлетка для рестораторов. Не исключено, что результаты носят формальный характер, демонстрируя нам тренд перехода ресторанной сферы на безналичный расчёт и в целом — на тенденцию к прозрачности в отрасли».

Город Петербург потратил на борьбу с коронавирусной инфекцией 175 млрд рублей. В 2020 году было направлено более 110 млрд рублей на строительство больниц и выплаты медработникам. В 2021 году расходы составили еще 64,8 млрд рублей. Но деньги шли не только из городской казны, но и из федеральной.

Поддержка бизнеса тоже обошлась недешево. В 2020 году на эти цели было направлено 21,2 млрд рублей. На 2021 год в бюджет заложили 9,8 млрд рублей, но в конце года власти отчитались о поддержке предприятий на 16 млрд рублей, хотя в перечисленных мерах были и те, что будут действовать в 2022 году. Среди инструментов — снижение на 50 % налога на имущество для ряда культурных, спортивных, социальных и медицинских организаций, субсидии на экскурсии для школьников, льготные займы для промышленников, пониженная ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ, расходы на цифровые сервисы для резидентов городского акселератора, отсрочка по погашению основного долга для ранее взятых микрозаймов для малого бизнеса. Правда, обещанные еще в середине прошлого года компенсации для общепита на фуд-кортах так и не были выплачены. Возмещения за простой во время осеннего локдауна, а также за потерю оборотов из-за запрета ночной работы и введения QR-кодов бизнес не получил.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

