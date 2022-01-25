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В 2021 году Петербург потратил 65 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

В 2021 году Петербург потратил на борьбу с коронавирусной инфекцией 64,8 млрд рублей. Об этом на заседании правительства 25 января сообщила временно исполняющая обязанности главы комитета финансов Светлана Енилина.

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Из бюджета города на борьбу с ковидом потратили 19 млрд рублей, еще 11 млрд на эти цели выделили из федеральной казны. Кроме того, 15 млрд рублей потратили из фонда соцстрахования, а 29 млрд рублей на это было заложено в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

На единовременные выплаты медикам, пострадавшим в ходе борьбы с COVID-19, в прошлом году было потрачено 6,4 млрд рублей, из них 5,1 млрд из городской казны и 1,3 млрд — из средств фонда соцстрахования.

На дополнительные ежемесячные выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с ковидом, было потрачено 17,7 млрд рублей (4,7 млрд — из бюджета Петербурга, 545 млн — из федеральной казны и 12,4 млрд — из фонда соцстрахования).

Губернатор Александр Беглов заявил, что совместно с руководством Ленобласти было принято решение сохранить выплаты медикам из бюджета, и он поручил комитету финансов определить источник финансирования, комитетам по соцполитике и здравоохранению проработать нормативную составляющую.

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Комментарии (7)

firma
Собственно, этого достаточно знать чтобы хорошо разбираться в вирусах.
Marjut
Да, если бы его не было, его следовало бы выдумать, ковид этот. Как удобно -то деньги списывать. 15млд из фонда социального страхования, а онкобольные опять и снова с завидной регулярностью остались без жизненно необходимых лекарств! Ау, беглов! Не дай вам бог оказаться в подобной ситуации.
Dazdraperma
Сколько там на коррупцию при освоении бюджетных средств приходится? 20-30%? Какой же дурак от таких денег добровольно откажется? Эта музыка будет вечной
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