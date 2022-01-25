В 2021 году Петербург потратил 65 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Из бюджета города на борьбу с ковидом потратили 19 млрд рублей, еще 11 млрд на эти цели выделили из федеральной казны. Кроме того, 15 млрд рублей потратили из фонда соцстрахования, а 29 млрд рублей на это было заложено в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.



На единовременные выплаты медикам, пострадавшим в ходе борьбы с COVID-19, в прошлом году было потрачено 6,4 млрд рублей, из них 5,1 млрд из городской казны и 1,3 млрд — из средств фонда соцстрахования.



На дополнительные ежемесячные выплаты медикам, которые участвуют в борьбе с ковидом, было потрачено 17,7 млрд рублей (4,7 млрд — из бюджета Петербурга, 545 млн — из федеральной казны и 12,4 млрд — из фонда соцстрахования).

