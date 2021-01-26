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Смольный заложил на антивирусную поддержку бизнеса 33,5 млрд рублей. Две трети уже потрачено

Петербург потратил на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, 21,3 млрд рублей в 2020 году. Об этом рассказал 26 января на заседании правительства города глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

Более половины этой суммы (12,1 млрд рублей) пришлось на налоговые меры, 6 млрд рублей — на финансовую поддержку (например, льготные кредиты) и 3,1 млрд рублей — на имущественную поддержку (отсрочки и рассрочки платежей по аренде городского имущества).

Фото: комитет по финансам
Фото: комитет по финансам
Фото: комитет по финансам

На 2021 год в бюджете заложена помощь бизнесу на 9,9 млрд рублей, на 2022 год — на 2,7 млрд рублей. Таким образом, общие расходы на коронавирусную поддержку составят 33,5 млрд рублей.

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Комментарии (4)

TU104
Тьфу !
W Bons
налоги подняли для поддержки малого бизнеса , большое им человеческое ...
MuCephei_88
"Две трети уже потрачено"
Ага, из этих двух третей половина пошли на путенский дворец, еще процентов 40% на дворцы для питерских чинуш попроще. 10% так и быть пошло на помощь бизнесу.
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