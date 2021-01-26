Петербург потратил на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, 21,3 млрд рублей в 2020 году. Об этом рассказал 26 января на заседании правительства города глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

Более половины этой суммы (12,1 млрд рублей) пришлось на налоговые меры, 6 млрд рублей — на финансовую поддержку (например, льготные кредиты) и 3,1 млрд рублей — на имущественную поддержку (отсрочки и рассрочки платежей по аренде городского имущества).