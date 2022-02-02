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Промышленное производство в Петербурге выросло на 7,5%. В Смольном видят в этом свою заслугу

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Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%. Об этом сообщил Петростат 2 февраля. Северная столица всего на 0,1 процентного пункта отстала от соседней Ленобласти по этому показателю.

Самый большой рост продемонстрировали производители бумаги и бумажных изделий (+51,9%), текстильных изделий (+32,5%), кожи и изделий из кожи (+30,4%). Металлургическое производство увеличилось на 15,6%, выпуск пищевых продуктов — на 6,4%, напитков — на 5%.

В отраслях высокотехнологичного сектора рост объемов выпуска продукции отмечен в производстве машин и оборудования (+11%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,9%), автотранспортных средств (+2,5%).

В минус ушло производство медицинского оборудования (-3,6%) и химических веществ (-3%).

В правительстве Петербурга, комментируя данные Петростата, отметили, что фактические результаты превзошли прогноз социально-экономического развития города на 2021 год, где был заложен рост производства на 4,71%. По словам губернатора Александра Беглова, превысить показатель удалось за счет увеличения государственных расходов на поддержку промышленности. Он также напомнил, что в прошлом году власти города утвердили промышленную политику до 2025 года.

По данным Смольного, в 2021 году в Петербурге открылись 14 производств с общим объёмом инвестиций более 20 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» провела ревизию успехов и потерь городской промышленности и выяснила, что часть новых заводов, о которых отчитались власти, были складами или модернизацией действующих предприятий.

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Комментарии (9)

261182581
Как говорил Попандопуло, ты бери еще я себе нарисую. Сам себе режиссер!!! Беспрецедентные меры поддержки: в виде кредита по 12 т.р. на одного работающего, отложение платежей по аренде земли и помещений, принадлежащих городу, получение грантов предприятиями, которые владеют олигархи? Верить нашей статистике- это себя не уважать. Вместо количественного показателя используется стоимостной,так называемый индекс промышленного производства,т.е.завод условно выпустил в 2020 году 100 кастрюль по 100 руб- 10000 у.е.- и в 2021 90- по 120 руб- 10800у.е.- индекс составит 108%. Т.е. Смольный видит свою заслугу в том, что при официальной инфляции 8,4%- индекс составил 7,5%. Это означает лишь одно - реальный выпуск продукции сократился на 0,9%. И на этом фоне выглядит очень странно снижение показателей областей связанных с медициной еще выше этого уровня.Помните был такой мультик- Замок лгунов, так вот Смольный во главе с Бегловым напоминают его,чесслово!!
266597475
а еще у Бацьки производство растёт : все склады забиты дорогущими и ломучими холодильниками, мазами, скрученными китайскими телеками и пр. С каждым годом рост - не подкопаешься !
266597475
как всегда - дьявол в мелких подробностях: на 7 % больше - в чём ? в рублях , или в физических единицах продукции ? И что это за "компьютеры" у нас тут произвели ? или это как дедовские еще стальные тросы записали и в рост ввп,и в импортозамещение, и в высокотехнологичную продукцию ? Поганый совок возвращается даже в мелочах
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