Промышленное производство в Петербурге выросло на 7,5%. В Смольном видят в этом свою заслугу

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%. Об этом сообщил Петростат 2 февраля. Северная столица всего на 0,1 процентного пункта отстала от соседней Ленобласти по этому показателю.
Самый большой рост продемонстрировали производители бумаги и бумажных изделий (+51,9%), текстильных изделий (+32,5%), кожи и изделий из кожи (+30,4%). Металлургическое производство увеличилось на 15,6%, выпуск пищевых продуктов — на 6,4%, напитков — на 5%.
В отраслях высокотехнологичного сектора рост объемов выпуска продукции отмечен в производстве машин и оборудования (+11%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,9%), автотранспортных средств (+2,5%).
В минус ушло производство медицинского оборудования (-3,6%) и химических веществ (-3%).
В правительстве Петербурга, комментируя данные Петростата, отметили, что фактические результаты превзошли прогноз социально-экономического развития города на 2021 год, где был заложен рост производства на 4,71%. По словам губернатора Александра Беглова, превысить показатель удалось за счет увеличения государственных расходов на поддержку промышленности. Он также напомнил, что в прошлом году власти города утвердили промышленную политику до 2025 года.
По данным Смольного, в 2021 году в Петербурге открылись 14 производств с общим объёмом инвестиций более 20 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» провела ревизию успехов и потерь городской промышленности и выяснила, что часть новых заводов, о которых отчитались власти, были складами или модернизацией действующих предприятий.