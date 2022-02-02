Промышленное производство в Петербурге выросло на 7,5%. В Смольном видят в этом свою заслугу

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%. Об этом сообщил Петростат 2 февраля. Северная столица всего на 0,1 процентного пункта отстала от соседней Ленобласти по этому показателю.



Самый большой рост продемонстрировали производители бумаги и бумажных изделий (+51,9%), текстильных изделий (+32,5%), кожи и изделий из кожи (+30,4%). Металлургическое производство увеличилось на 15,6%, выпуск пищевых продуктов — на 6,4%, напитков — на 5%.



В отраслях высокотехнологичного сектора рост объемов выпуска продукции отмечен в производстве машин и оборудования (+11%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,9%), автотранспортных средств (+2,5%).

