Расходимся. Ваши QR-коды не имеют смысла, их можно отменить

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что непривитым людям без медотвода будут давать QR-коды на основании справки о наличии антител, говорилось еще перед Новым годом, но тогда была какая-то крайне запутанная схема: чуть ли не по каждому отдельному случаю должен был собираться врачебный консилиум.

В середине января была названа дата: с 1 февраля оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами могут переболевшие коронавирусом или привитые иностранными вакцинами россияне и иностранные граждане, если они подтвердят наличие антител к COVID-19, - заявила тогда вице-премьер Татьяна Голикова.



Однако по целому ряду самых разнообразных причин в тот день этого так и не произошло. На самом деле, все они сводились к тому, что электронные базы данных еще не готовы переварить объемы тех, кто ринется получать недоступные прежде QR-коды, да и методику определения - кому давать, а кому нет, - так и не смогли разработать. Правда, доверчивые граждане, как маленькие дети с тех пор усиленно пытаются получить QR-код по справке об антителах и удивляются: есть же документы, Голикова же говорила…

Новая дата была названа спустя неделю после «дня X» Минздравом - 21 февраля. И последние обновления 121-го постановления правительства Петербурга впервые на городском уровне подтверждают: петербургская система здравоохранения действительно к этому дню вроде бы будет готова выдавать QR-коды тем, кому до сих пор в них отказывали.

Антипрививочники торжествуют, а те, кто до сих пор честно верил чиновникам, остались в дураках и лишились аргументов в спорах о необходимости вакцинации.

Зачем это все

Главное и, пожалуй, единственное понятное объяснение, зачем вообще (с лета прошлого года в Москве, а с осени - по всей стране) началась вся эта эпопея с QR-кодами - стремление повысить коллективный иммунитет за счет вакцинации как можно большего числа людей.



Тем, кто без уважительных медицинских причин все еще не хотел колоться, стало неудобно жить, - чиновники не скрывали, что как раз в этом и есть главная цель. И именно стремление получить QR, чтобы иметь возможность работать и жить полноценной общественной жизнью, стало причиной для похода в прививочные кабинеты сотен тысяч человек. Последний всплеск интереса к «Спутнику» и давки в очередях случились как раз на этой волне.

Многие из антипрививочников тогда как раз указывали - мы, мол, всей семьей переболели, у нас титр антител зашкаливает - зачем же нам еще одна нагрузка на организм. Еще одна категория - те, кто по недоверию ли к родному государству или из-за охоты к перемене мест предпочел сделать иностранную прививку. Специально для таких «самых умных» оперштаб в июле прошлого года давал разъяснения по ситуации в Москве: ваши титры - это очень здорово, можно пойти, сделать ПЦР за деньги и получить QR-код со сроком действия 72 часа (теперь срок действия сокращен до 48 часов) https://rg.ru/2021/06/24/reg-cfo/moskvicham-rasskazali-gde-i-kak-poluchit-qr-kody-dlia-restoranov-i-meropriiatij.html.



Конечно, делать через день недешевый ПЦР, результатов которого еще надо дождаться - это хлопотно, но других вариантов не было. И многие все же сдавались, тем более, что в ряде отраслей QR-код стал необходимым для сотрудников атрибутом.

Лазеек было строго две: медотвод (критерии для которого были более чем размытыми и порождали еще более шумную волну возмущения) и перенесенная болезнь. Причем, сперва тех, кто переболел без прививки, немножечко поражали в правах - их QR-коды изначально работали всего полгода.

Медицинского объяснения этому не было - лишь гипотезы, что антитела, мол, у привитых сохраняются дольше, чем у переболевших. У тех же, кто получал справки о медотводе, то тут, то там требовали ПЦР (например, для плановой госпитализации, да и в общественных местах), и наличие именно официального кода было своего рода привилегией привившихся.

Особенно пикантной была ситуация с экспатами - долгое время они в принципе не могли сделать никакой российской прививки. Ранее в Смольном объясняли «поражение в правах» иностранцев тем, что чиновники не понимают, как проверять легитимность их документов о вакцинации. «Я не знаю, как выглядит вакцинальный сертификат «Пфайзером» из Германии или из Англии. Как охранник в магазине сможет его проверить, сложный пока вопрос», — говорил замглавы комздрава Андрей Сарана.



Когда специально для иностранцев открылось несколько пунктов вакцинации, оказалось, что без доступа к Госуслугам получить QR-код довольно хлопотно.

Что же касается не болевших официально россиян, готовых подтвердить свои антитела тестами, главный аргумент чиновников при объяснении отказа им в выдаче QR-кода был в том, что ни одна из существующих тест-систем не совершенна, и все они работают вразнобой. А уровень антител, гарантирующих безопасность человеку и окружающим - очень спорный вопрос.

К тому же, по мнению главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, внесение в информационные ресурсы сведений о гражданах, перенесших COVID-19 и не обращавшихся за медицинской помощью, ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости. Это является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, считала она.

Переобулись на ходу

Риторика властей сильно переменилась к ноябрю прошлого года. Произошло это на волне стремления властей как раз усилить QR-нажим и стимулировать граждан еще активнее прививаться. Тогда в Госдуму поступили законопроекты, вводящие обязательную проверку кодов на междугородном транспорте, а также легализующие региональные инициативы по запрету ходить не привитым в общественные места.



Уже тогда стало понятно, что масштаб «серого» сопротивления слишком велик, и что жизненных ситуаций, при которых получить QR-код по существующим правилам невозможно, куда больше, чем это описано в правилах. Вал жалоб, видимо, перевалил через какой-то психологически важный рубеж, и чиновники пошли на попятный, все же пообещав давать QR-коды по одному лишь факту наличия антител.

К тому времени уже стало понятно, что сколько в штуках, в граммах или в BAU нужно накопить антител, чтобы стать неопасным для окружающим - единого ответа не было и нет ни у российских чиновников, ни у западных, ни у ВОЗ. И довольно быстро эта дискуссия привела к очень простому решению: сколько антител - не важно, главное, чтобы было хоть сколько-то.

Таким образом, была подведена жирная черта под дискуссией об общественной пользе QR-кодов в виде стимулирования вакцинации. И смысл их существования становится окончательно непонятным. В нынешних условиях - небывало широкой волны «омикрона», найти антитела - хоть немного - сможет почти каждый. И единственная веская причина сделать прививку пропадает.



Неудобные вопросы

Кроме того, последняя волна эпидемии, сперва массово ударившая по детям, еще больше акцентировала внимание на то, что QR-коды не защищают окружающих от заражения. Ведь дети-то все непривитые (за очень редкими исключениями) и явно разносят заразу, если заражены.

Ну и положа руку на сердце, вера в слова и исследования о более чем 90%-й защите «Спутником» от болезни сильно пошатнулась в последнее время - когда заражаются даже те, кто не по одному разу ревакцинировался. И вот вместо того, чтобы проявить принципиальность и продолжать настаивать на своем, доказывая острую необходимость всем делать прививки, чиновники, казалось, махнули рукой и решили раздать QR-коды всем.

Эксклюзивность и привилегии исчезли сами собой, а с ними и ценность этого инструмента принуждения. Видимо, власти просто устали чувствовать себя дураками, постоянно получая резонные вопросы, но не находя на них вразумительных ответов. Как, в примеру, с требованием непременно переставать печатать чеки в барах строго после 23:00. Будто в 22:50 вирус еще не имеет такой силы, какую он получает в 23:01. Так внятно и не объяснив, зачем эта мера, на самом деле, нужна (были лишь неуверенные и неубедительные попытки или просто слова «хуже не будет»), решили ее просто отменить.

Так что не удивительно, что следующий логический шаг уже не за горами.

Петербург готовится к почти полной отмене QR-кодов для посещения общественных мест. Корректировки могут внести через неделю.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, “Фонтанка.ру”

