В Петербурге смягчат ковидные ограничения. QR-код смогут получить люди с антителами

С понедельника, 21 февраля, право работать до 2 ночи, кроме кафе и ресторанов, получат цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, катки и аттракционы. В таком же режиме работы можно будет проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия.

С начала следующей недели в Санкт-Петербурге будет смягчён ряд антиковидных ограничений. Об этом 15 февраля заявил в своём телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. До 2 часов ночи продлевается работа общепита и объектов развлечения. Ночные клубы по-прежнему остаются под запретом.

Проведение развлекательных мероприятий в барах, караоке и заведениях общепита запрещено.



Также с 21 февраля люди, которые имеют антитела к COVID-19, смогут получить QR-код на портале «Госуслуги». После этого им станут доступны участие в торжественных церемониях бракосочетания и регистрации рождения, посещение выставок и музеев, театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров, непродовольственных магазинов, объектов развлечения и различных мероприятий (спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых). Обладатели этого документа смогут посещать пансионаты, дома отдыха, санатории, кафе.



Выдача QR-кодов обладателям антител к коронавирусу начнется на основании приказа Минздрава. Ранее планировалось начать выдавать этот документ с 1 февраля. Задержку власти объясняли тем, что в Минцифры РФ не получили вовремя методологию формирования коронавирусных сертификатов.

В настоящее время заведения общепита могут обслуживать посетителей до 23 часов вечера, до этого времени кафе должны закрывать кассу. Смольный признавал, что в этом случае посетители могут оставаться в заведении до полуночи, но кафе в этот час не может принимать новые заказы.