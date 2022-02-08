Обладатели антител к коронавирусу смогут получить QR-код с 21 февраля

Перечень оснований для получения QR-кода дополнят «сведениями о положительных результатах на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции». Это следует из приказа Минздрава, опубликованного 8 февраля.



Теперь QR-код будет содержать не только информацию о полном курсе вакцинации или подтверждать факт перенесенного заболевания, но и будет показывать сведения о положительном результате теста на антитела.



Новые правила вступают в силу с 21 февраля.



Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России в декабре прошлого года рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова в январе заявила, что пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, также планируют выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

