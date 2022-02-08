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Обладатели антител к коронавирусу смогут получить QR-код с 21 февраля

Минздрав анонсировал, что с 21 февраля граждане, имеющие титры антител против COVID-19, смогут получить QR-код.

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Перечень оснований для получения QR-кода дополнят «сведениями о положительных результатах на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции». Это следует из приказа Минздрава, опубликованного 8 февраля.

Теперь QR-код будет содержать не только информацию о полном курсе вакцинации или подтверждать факт перенесенного заболевания, но и будет показывать сведения о положительном результате теста на антитела.

Новые правила вступают в силу с 21 февраля.

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России в декабре прошлого года рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова в январе заявила, что пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, также планируют выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

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Комментарии (9)

Hans-Christian
Я один понял из статьи, что с 21февраля только жижизации будет недостаточно для получения вожделенного аусвайса, и для получения нужно будет сдавать ещё тест на антитела?
А если жижировался, а антител нет? Жижировался зазря?
Piter Russo
Просто отменили бы и все.. бестолковая нагрузка на всех..
263784231
Не мытьём - так катаньем, лишь бы чёрно-белый квадратик всучить одуревшим от круглосуточной пропаганды про "смертельную пандемию" согражданам...
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