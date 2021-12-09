FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

«В жизни много разных обстоятельств». Путину предложили выдавать QR-коды всем гражданам с высокими титрами антител

5
Печать

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19.

«В жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств. <...> Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим», — доложил президенту 9 декабря Фадеев на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, у властей нет статистики, о каком числе граждан может идти речь. Фадеев допустил, что их могут быть миллионы.

Глава СПЧ призвал также увеличить систему бесплатного ПЦР-тестирования, а также допускать россиян в общественные места на основании теста.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

SERGEY111
Раньше мажоры пятитысячными купюрами для челяди разбрасывались из окон - а теперь из окон Смольного или офиса рпн будут куар кодами на предъявителя .
Marjut
То есть это выдача индульгенции зарабатывающим на ковидаксессуарах, тестах, ковидрастворах, а теперь еще и на анализах на антитела. А населению все тот же аусвайс с кодом, уравнивающим человека с вещью, и о котором вообще не должно быть речи, не только высокоумного обсуждения. Или и Нюрнбергский кодекс стал недействительным? Но почему без официального объявления? Ведь как оно произошло? Кремль как бы устранился, заслонившись регионами. И пошла писать губерния. Ввели это кое что кое где. Прошло через пень-колоду. Но понравилось. Заговорили как о давно решенном и "естественном" пакте. И сразу обсуждать, как бы этот направленный на ликвидацию практически всех прав созданного по образцу и подобию божьему человека "улучшить". Расширить и углубить так сказать. В голове не укладывается безграничный цинизм происходящего.
Ванька Созин
ну и правильно. сейчас посчитают, сколько нужно на все это денег, доложат Путину. а он не любит тратить деньги из кубышки. махнет рукой, да и спустят на тормозах это дело (объявят, что к новому году достигли коллективного имунитета 😆)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1