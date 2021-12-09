«В жизни много разных обстоятельств». Путину предложили выдавать QR-коды всем гражданам с высокими титрами антител

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19.



«В жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств. <...> Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим», — доложил президенту 9 декабря Фадеев на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, у властей нет статистики, о каком числе граждан может идти речь. Фадеев допустил, что их могут быть миллионы.

