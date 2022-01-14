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Голикова: Наличие антител или положительный тест на ковид дадут право на сертификат переболевшего

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Около 300 тысяч россиян получили положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно. Об этом 14 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, все эти люди смогут получить сертификат переболевшего на год. Их данные есть в базе Роспотребнадзора, даже если они не обращались к медикам. Пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, вручат такой же сертификат по результату теста на антитела.

Соответствующие постановления правительство примет до 1 февраля, пообещала Голикова.

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Комментарии (13)

267011328
я опять чего-то не понял нет федирального закона обсуждение отложено опять потуги с сертификатами беглов а мы хотим как например в болгарии отменяй свою ересь а то впереди всей планеты с усишками по ветру
Leo.S
Ну вот и цель обнажилась - каждому куриный код, оцифровка и перепись одновременно.
Daster
Не поняла, как это положительный тест на ковид дает право на сертификат?????
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