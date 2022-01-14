Голикова: Наличие антител или положительный тест на ковид дадут право на сертификат переболевшего

Около 300 тысяч россиян получили положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно. Об этом 14 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



По ее словам, все эти люди смогут получить сертификат переболевшего на год. Их данные есть в базе Роспотребнадзора, даже если они не обращались к медикам. Пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, вручат такой же сертификат по результату теста на антитела.

