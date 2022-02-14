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Смольный передумал наказывать рестораны улицы Рубинштейна за работу после 23:00

Комитет по промышленной политике Петербурга прокомментировал жалобу Союза улицы Рубинштейна на итоги коронавирусного рейда в ночь с 11 на 12 февраля. В ведомстве признали, что два заведения, в которых посетителей застали после 23:00, на самом деле не нарушили правила.

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Напомним, ранее власти города отчитались о том, что уличили в нарушениях антиковидных правил 17 заведений. В их числе оказались ресторан Smoke BBQ и паб Waterloo. Согласно протоколам осмотра, составленным сотрудниками комитета по вопросам законности, заведения нарушили постановления тем, что работали после 23:00. Но ранее комитет по промышленной политике по поручению губернатора Александра Беглова издал методические рекомендации, согласно которым в 23:00 должен прекратиться прием заказов, но гостям можно закончить ужин до полуночи.

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил «Фонтанке», что методические рекомендации остаются в силе и само по себе присутствие людей в зале ресторана до 00:00 не является нарушением.

«Наша позиция, что если ресторан в 23:00 закрыл кассу, гости заканчивают ужинать и не происходит нового обслуживания, то можно до 24 часов завершать обслуживание, не пробивая новых чеков, не пробивая новых заказов», — заявил представитель Смольного.

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Комментарии (12)

265025691
Не удивлюсь, если еще и наградят!🤣 Коррупция форева!
DimDimych
Есть фед закон о защите прав потребителей, где, кажись до ухода последнего посетителя придётся подождать. Если, конечно, за последние лет 15 ничего не поменялось. Никакие распоряжения закомплексованных 8х грудничков не могут противоречить федеральный законам. Значит можно Кушать в баре круглосуточно, иначе бар нарушит федеральный закон.
VKuser360103521
Переобуваются, лгут, устраивают фальсификации по времени Протоколов.... Что дальше???? Днище
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