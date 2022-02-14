Смольный передумал наказывать рестораны улицы Рубинштейна за работу после 23:00

Напомним, ранее власти города отчитались о том, что уличили в нарушениях антиковидных правил 17 заведений. В их числе оказались ресторан Smoke BBQ и паб Waterloo. Согласно протоколам осмотра, составленным сотрудниками комитета по вопросам законности, заведения нарушили постановления тем, что работали после 23:00. Но ранее комитет по промышленной политике по поручению губернатора Александра Беглова издал методические рекомендации, согласно которым в 23:00 должен прекратиться прием заказов, но гостям можно закончить ужин до полуночи .

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил «Фонтанке», что методические рекомендации остаются в силе и само по себе присутствие людей в зале ресторана до 00:00 не является нарушением.



«Наша позиция, что если ресторан в 23:00 закрыл кассу, гости заканчивают ужинать и не происходит нового обслуживания, то можно до 24 часов завершать обслуживание, не пробивая новых чеков, не пробивая новых заказов», — заявил представитель Смольного.

