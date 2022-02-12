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Рейд Смольного насчитал 17 баров-нарушителей. Расплатятся не только заведения, но и посетители

В ночь с 11 на 12 февраля чиновники Смольного вместе с ОМОНом и патрульно-постовой службой прошлись по барам Петербурга. Нашли 17 заведений — нарушителей «антиковидного» постановления правительства, которые работали после 23 часов.

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Как сообщает пресс-служба администрации губернатора города, за нарушение запрета на работу после 11 вечера все 17 заведений получат штрафы. Для юридических лиц он составляет до 300 тысяч рублей. Оштрафуют на 4 тысячи рублей и каждого из посетителей этих баров — 337 человек. За повторное нарушение им предстоит заплатить по 5 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», наказание после ночного рейда понесут бары «Белград» и «Чан пури», «Гуд бар Рабитс», «Угрюмочная», лаунж-бар «Правда», «Зажигалка», ресторан Smoke BBQ, паб Waterloo, ресторан «Счастье», стриптиз-бар Red Bloom, бар «Мёд», Duma Bar, Escobar, «Теория Хаоса», «Чайхана» (на Тихорецком проспекте), бар «Кваренги» и шаверма «У Джамала» на канале Грибоедова.

По итогам дневных рейдов, во время которых проинспектировали 83 торговые точки и 30 заведений общепита, в 15 нашли нарушения, в том числе отсутствие QR-кодов и масок у сотрудников, разметки для соблюдения социальной дистанции и журналов термометрии и дезинфекции.

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Комментарии (11)

261844081
Они нарушили закон, по которому мой знакомый с двухсторонней пневмонией и +пцр к ковиду ходит по всему городу, а я с -пцр к ковиду сижу дома?
Уж простите, разве законно принимать постановления, направленные на заражение???
guess
Есть знакомый, кого ещё на заре ковидобесия оштрафовали за безмасочничество. Он не оплатил и не собирается, никаких санкций в его сторону предпринято в связи с игнором штрафа не было.
Slava_Rossii
На фоне системы здравоохранения здавшейся омикрону, когда людям отказываются делать тесты и отпускают больных ковидом в школы, общественный транспорт и магазины, подобные рейды выглядят глупым произволом власти.
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