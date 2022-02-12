Рейд Смольного насчитал 17 баров-нарушителей. Расплатятся не только заведения, но и посетители

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора города, за нарушение запрета на работу после 11 вечера все 17 заведений получат штрафы. Для юридических лиц он составляет до 300 тысяч рублей. Оштрафуют на 4 тысячи рублей и каждого из посетителей этих баров — 337 человек. За повторное нарушение им предстоит заплатить по 5 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», наказание после ночного рейда понесут бары «Белград» и «Чан пури», «Гуд бар Рабитс», «Угрюмочная», лаунж-бар «Правда», «Зажигалка», ресторан Smoke BBQ, паб Waterloo, ресторан «Счастье», стриптиз-бар Red Bloom, бар «Мёд», Duma Bar, Escobar, «Теория Хаоса», «Чайхана» (на Тихорецком проспекте), бар «Кваренги» и шаверма «У Джамала» на канале Грибоедова.

