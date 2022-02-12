Бары показали протоколы антиковидного рейда с временными расхождениями. Несоответствие попросили прокомментировать Беглова

В одном из протоколов время визита проверки указано за полночь, тогда как ресторан со ссылкой на камеры говорит, что рейд пришел на полчаса раньше. Это ключевой момент — время вступило в противоречие с ранее розданными Смольным рекомендациями. Как сообщил 12 февраля глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков, экспертный совет при губернаторе через публикации в СМИ обратился к губернатору Александру Беглову за разъяснениями.
Дело в том, что в методических рекомендациях (которые городской комитет по промышленной политике по поручению Беглова разработал и довел до сведения предпринимателей) говорится, что гости могут находиться на территории предприятий общественного питания до полуночи. Бизнес поинтересовался, прекратилось ли действие этих рекомендаций. Ведь в противном случае вопрос возникает уже к сотрудникам комитета по вопросам законности.
В протоколах чиновники указали, что нахождение гостей после 23:00 на предприятиях общественного питания является нарушением постановления губернатора № 121. При этом в одном из протоколов указано время начала осмотра «00:02», тогда как, по словам заведения, оно располагает записями с камер, по которым видно, что проверка пришла только в 23:32. В другом протоколе время осмотра — 23:30.
Ранее стало известно, что по итогам ночного рейда в Петербурге под штрафы за работу после 23:00 попали 17 баров и 344 посетителя. Вечером в пятницу в одном из таких осажденных заведений по случайному стечению обстоятельств оказался и журналист «Фонтанки». Как это было — читайте в репортаже.