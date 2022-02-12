Бары показали протоколы антиковидного рейда с временными расхождениями. Несоответствие попросили прокомментировать Беглова

В одном из протоколов время визита проверки указано за полночь, тогда как ресторан со ссылкой на камеры говорит, что рейд пришел на полчаса раньше. Это ключевой момент — время вступило в противоречие с ранее розданными Смольным рекомендациями. Как сообщил 12 февраля глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков, экспертный совет при губернаторе через публикации в СМИ обратился к губернатору Александру Беглову за разъяснениями.



Дело в том, что в методических рекомендациях (которые городской комитет по промышленной политике по поручению Беглова разработал и довел до сведения предпринимателей) говорится, что гости могут находиться на территории предприятий общественного питания до полуночи. Бизнес поинтересовался, прекратилось ли действие этих рекомендаций. Ведь в противном случае вопрос возникает уже к сотрудникам комитета по вопросам законности.

