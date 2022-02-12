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Бары показали протоколы антиковидного рейда с временными расхождениями. Несоответствие попросили прокомментировать Беглова

Ночной рейд чиновников Смольного по барам вызвал вопросы.

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В одном из протоколов время визита проверки указано за полночь, тогда как ресторан со ссылкой на камеры говорит, что рейд пришел на полчаса раньше. Это ключевой момент — время вступило в противоречие с ранее розданными Смольным рекомендациями. Как сообщил 12 февраля глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков, экспертный совет при губернаторе через публикации в СМИ обратился к губернатору Александру Беглову за разъяснениями.

Дело в том, что в методических рекомендациях (которые городской комитет по промышленной политике по поручению Беглова разработал и довел до сведения предпринимателей) говорится, что гости могут находиться на территории предприятий общественного питания до полуночи. Бизнес поинтересовался, прекратилось ли действие этих рекомендаций. Ведь в противном случае вопрос возникает уже к сотрудникам комитета по вопросам законности.

В протоколах чиновники указали, что нахождение гостей после 23:00 на предприятиях общественного питания является нарушением постановления губернатора № 121. При этом в одном из протоколов указано время начала осмотра «00:02», тогда как, по словам заведения, оно располагает записями с камер, по которым видно, что проверка пришла только в 23:32. В другом протоколе время осмотра — 23:30.

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Ранее стало известно, что по итогам ночного рейда в Петербурге под штрафы за работу после 23:00 попали 17 баров и 344 посетителя. Вечером в пятницу в одном из таких осажденных заведений по случайному стечению обстоятельств оказался и журналист «Фонтанки». Как это было — читайте в репортаже.

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Комментарии (4)

267011328
никаких штрафов на содержание дармоедов и держиморд не оплачивать а банду недогубера в полном составе на лесоповал
инкогнитто
Ясно какие пятничные стечения обстоятельств толкнули Корра на нарушение закона.
260657101
Нужно не Беглова , тем более "просить", а нанимать юристов чтобы они эти процессуальные нарушения фиксировали, обжаловали и макали наглых оборзевших чинуш, которые устроили это мапет-шоу, лицом в их вранье в протоколах и в прессе освещения этих бездельников которых расплодилось как тараканов, и все только сидят по кабинетам и что то "контролируют" и "регламентируют", лучше бы на пару тысяч ненужных городу чиновников , набрали несколько десятков тысяч дворников , хотя бы одной проблемой было меньше. Это уму непостижимо, в городе работает только в Смольном и его подразделениях больше 10 тысяч человек. И это только городские.
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