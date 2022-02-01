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Выдача QR-кодов по антителам пока не началась

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Запланированный на 1 февраля старт выдачи QR-кодов на основе антител пока не начался, сообщает 1 февраля «Интерфакс».

«Минцифры РФ пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, выдача которых планировалась после 1 февраля», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выдача сертификатов о вакцинации по тесту на антитела начнется только после изменения в нормативной правовой базе. Соответствующий сервис будет доступен на «Госуслугах».

Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России в декабре прошлого года рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова в январе заявила, что пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, также планируют выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

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Комментарии (10)

266410437
Тест на антитела появится на бумажках на каждом фонарном столбе дешевле куаркода для которого он нужен. Очередной передел рынка грядет.
graail
Начнется как всегда, когда все кончится...........Где таких в правительство набирают. Лучшие среди ХУДШИХ.
alexpv
Жижы еще слишком много осталось, чтобы вот так просто здоровым людям с хорошим иммунитетом раздавать QR коды))
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