Выдача QR-кодов по антителам пока не началась

Запланированный на 1 февраля старт выдачи QR-кодов на основе антител пока не начался, сообщает 1 февраля «Интерфакс».



«Минцифры РФ пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, выдача которых планировалась после 1 февраля», — отмечается в сообщении.



В ведомстве уточнили, что выдача сертификатов о вакцинации по тесту на антитела начнется только после изменения в нормативной правовой базе. Соответствующий сервис будет доступен на «Госуслугах».



Глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России в декабре прошлого года рассказал о предложении выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител против COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова в январе заявила, что пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода. Россиянам, которые привились за границей, также планируют выдавать такой же сертификат по результату теста на антитела.

