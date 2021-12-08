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Обещали, но не дадим. Роспотребнадзор «заморозил» выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19

Поликлиники Петербурга отказывают в выдаче QR-кодов тем, кто перенес коронавирус без обращения к врачу. Как и предсказывала «Фонтанка», камнем преткновения стала статистика.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как стало известно «Фонтанке», правительство Петербурга может отменить ранее принятое решение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел COVID-19 «неофициально». Как рассказали «Фонтанке» два источника, близких к медицинскому блоку, поводом стало письмо главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в адрес губернатора Александра Беглова от 2 декабря.

В нем руководитель регионального Роспотребнадзора негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании «задним числом». По мнению Наталии Башкетовой, внесение в информационные ресурсы сведений о гражданах, перенесших COVID-19 и не обращавшихся за медицинской помощью, ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости. Это является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, считает она.

По словам собеседника «Фонтанки», этот вопрос планируется снова вынести на обсуждение коронавирусного оперштаба. «Не исключено, что в ближайшее время поликлиникам будет дано указание остановить прием документов у переболевших граждан», — говорит он.

Впрочем, они их и так особенно не спешили принимать. Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. После того как петербуржцы стали жаловаться на отказы поликлиник, чиновники пообещали направить необходимые разъяснения в районы.

В частности сообщалось, что для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 понадобится как минимум два ПЦР-теста, но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией.

Но благое намерение облегчить жизнь людей неожиданно столкнулось с противодействием на местах. Поликлиники, подчиняющиеся районным властям, волю оперштаба претворять в жизнь не торопятся, рассказали «Фонтанке» источники, близкие к городскому правительству.

Читатели подтверждают: в реальности механизм так и не заработал. Несмотря на нужный комплект документов, врачи отказываются оформлять QR-коды, ссылаясь на отсутствие официальных приказов и распоряжений комитета. По их словам, такие ответы поступают, в частности, от медучреждений Невского, Кировского, Адмиралтейского и Выборгского районов.

«Сдавала [ПЦР] в «Хеликсе», было несколько положительных, потом отрицательный, также в «Хеликсе»; антитела сдавала в сентябре — они есть. Но сказали, в регистр не внести задним числом», — сообщила пациент поликлиники №27.

«Отказались выдавать код, несмотря на положительный и отрицательный тесты, сославшись на отсутствие распоряжения, хотя по телефону 122 данную информацию накануне подтвердили и сказали прийти и получить. Полный бардак и беспредел», — негодует пациент 23-й поликлиники.

«Сходил в две поликлиники. Нигде не выдают, потому что обещания — не равно закон. Пришлось вакцинироваться и ждать три недели, чтобы просто ходить в бассейн», — сообщил пациент 14-й поликлиники.

Та же неудача постигла двух горожан, приписанных к поликлинике №77. «Были предъявлены результаты положительного и отрицательного ПЦР-тестов, а также результаты КТ легких с зафиксированными признаками заболевания и справка о результатах лабораторного исследования на наличие нейтрализующих антител IgG к SARS-CoV-2 в количестве, превышающем верхний предел измерений. Исследования проводились в лабораториях «Хеликс» и МДЦ «Энерго», — рассказал один из них. Но заведующая отделением отказалась регистрировать ранее перенесенное заболевание.

Смольный — не указ

«Фонтанка» направила запросы в комздрав и несколько районных администраций. На момент публикации пришел ответ из Невского и Центрального районов. В первом сообщили, что решение о выдаче QR-кода принимает врачебная комиссия каждой поликлиники, но информации по числу одобренных обращений не предоставили. В Центральном районе подтвердили, что дают QR-коды неофициально переболевшим, но только с двумя ПЦР, которые должны быть проведены лабораториями, находящимися в системе ОМС. «Желающих воспользоваться данной услугой среди жителей не так много — около десятка человек», — сказали в пресс-службе.

По данным комздрава, поликлиники Петербурга дали право на QR-коды лишь около 500 петербуржцев, которые перенесли заболевание COVID-19 без обращения к врачу. Всего же было рассмотрено более 1 000 обращений. Но эти данные на середину ноября. Более оперативных сведений у ведомства нет. Тем, кто не согласен с отказом поликлиник, предложили писать жалобы в райздравы, а также отправлять электронные обращения в комитет. «Надо с каждой историей разбираться отдельно. Половина людей несет тесты на антитела и требует признать их переболевшими», — прокомментировали в пресс-службе.

По словам читателей, этот путь тоже ни к чему не ведет. «Я звонил и в комитет, и в райздрав, дозвониться очень сложно, потом подходит секретарь и говорит общими фразами, чтобы обращались в поликлинику. Конкретики не говорят, номер постановления или закона не говорят. Точный порядок действий не говорят. Обращайтесь в поликлинику. Обращаюсь — главврач говорит: «На основании чего я обязана давать код?» — рассказал читатель «Фонтанки» Леонид.

В одной из поликлиник «Фонтанке» объяснили истинную причину патовой ситуации. По словам врача, в начале ноября в район действительно пришло письмо от комздрава, в котором говорилось о порядке внесения в регистр переболевших тех, кто перенес COVID-19 без обращения к врачу. Однако, по мнению медиков, оно носит информационный характер, ссылок на нормативные документы в нем нет. Никаких приказов и распоряжений тоже не последовало, хотя район обращался в Смольный по этому вопросу. «Документы от граждан, подтверждающие перенесенное заболевание, мы принимаем, но просим подождать до разъяснений. Если распоряжения поступят, будем вносить», — рассказал собеседник издания.

В комитете по здравоохранению на вопрос об официальном распоряжении не ответили. Но вероятнее всего, его изданию препятствует тот факт, что на федеральном уровне данный вопрос не урегулирован. Признание статуса неофициально переболевших — сугубо инициатива Петербурга.

В такой ситуации действовать на свой страх и риск врачи опасаются. «В санитарных правилах написано, что инфекционное заболевание, особенно COVID-19, должно быть зарегистрировано в день обращения пациента», — говорит собеседник издания. Когда пациенту присваивается эпидномер, его заносят в регистр больных, когда он выздоравливает, ставят соответствующую отметку, после чего ему приходит QR-код. «Тем, кто болел неофициально, эпидномер не дадут. Если же мы занесем человека без эпидномера, это будет плохо для статистики». Письмо Наталии Башкетовой только укрепило медиков в сомнениях.

Ранее «Фонтанка» уже указывала на данное противоречие и задавала вопрос о том, как обладатели QR-кодов будут попадать в статистику: как вновь выявленные случаи или за счет корректировки данных по более ранним периодам? Однако тогда собеседники издания сообщали, что внесение в регистр переболевших Минздрава на статистику повлиять не должно.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Комментарии (12)

BobCat2
Насколько я помню только недавно Фонтанка публиковала ответ одного чиновника от Комздрава, где четко было сказано, что статистики не ведется. Ну так если не ведется, то что там можно исказить? Кроме того сам Росстат официально "досчитывает" статистику на протяжении еще 2-3 лет (то есть вносит изменения в данные прошлых лет). Все эти ограничения по статистике писались тогда, когда никто и в страшном сне про "кукоды" не фантазировал. Реально пора уже гнать таких бюрократов, которым фиктивная статистика важнее здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия.
266754726
каждый переболевший это гвоздь в крышку гроба статистики смертности от понятно от чего)
Аппаратчик мокрой классификации
А вот неча от вакцинации первой в мире зарегистрированной вакциной отлынивать!! Все на уколы!! :)))
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