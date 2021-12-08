Обещали, но не дадим. Роспотребнадзор «заморозил» выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», правительство Петербурга может отменить ранее принятое решение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел COVID-19 «неофициально». Как рассказали «Фонтанке» два источника, близких к медицинскому блоку, поводом стало письмо главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в адрес губернатора Александра Беглова от 2 декабря.

В нем руководитель регионального Роспотребнадзора негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании «задним числом». По мнению Наталии Башкетовой, внесение в информационные ресурсы сведений о гражданах, перенесших COVID-19 и не обращавшихся за медицинской помощью, ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости. Это является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, считает она.



По словам собеседника «Фонтанки», этот вопрос планируется снова вынести на обсуждение коронавирусного оперштаба. «Не исключено, что в ближайшее время поликлиникам будет дано указание остановить прием документов у переболевших граждан», — говорит он.

Впрочем, они их и так особенно не спешили принимать. Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. После того как петербуржцы стали жаловаться на отказы поликлиник, чиновники пообещали направить необходимые разъяснения в районы.

В частности сообщалось, что для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 понадобится как минимум два ПЦР-теста, но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией.

Но благое намерение облегчить жизнь людей неожиданно столкнулось с противодействием на местах. Поликлиники, подчиняющиеся районным властям, волю оперштаба претворять в жизнь не торопятся, рассказали «Фонтанке» источники, близкие к городскому правительству.



Читатели подтверждают: в реальности механизм так и не заработал. Несмотря на нужный комплект документов, врачи отказываются оформлять QR-коды, ссылаясь на отсутствие официальных приказов и распоряжений комитета. По их словам, такие ответы поступают, в частности, от медучреждений Невского, Кировского, Адмиралтейского и Выборгского районов.

«Сдавала [ПЦР] в «Хеликсе», было несколько положительных, потом отрицательный, также в «Хеликсе»; антитела сдавала в сентябре — они есть. Но сказали, в регистр не внести задним числом», — сообщила пациент поликлиники №27.

«Отказались выдавать код, несмотря на положительный и отрицательный тесты, сославшись на отсутствие распоряжения, хотя по телефону 122 данную информацию накануне подтвердили и сказали прийти и получить. Полный бардак и беспредел», — негодует пациент 23-й поликлиники.

«Сходил в две поликлиники. Нигде не выдают, потому что обещания — не равно закон. Пришлось вакцинироваться и ждать три недели, чтобы просто ходить в бассейн», — сообщил пациент 14-й поликлиники.



Та же неудача постигла двух горожан, приписанных к поликлинике №77. «Были предъявлены результаты положительного и отрицательного ПЦР-тестов, а также результаты КТ легких с зафиксированными признаками заболевания и справка о результатах лабораторного исследования на наличие нейтрализующих антител IgG к SARS-CoV-2 в количестве, превышающем верхний предел измерений. Исследования проводились в лабораториях «Хеликс» и МДЦ «Энерго», — рассказал один из них. Но заведующая отделением отказалась регистрировать ранее перенесенное заболевание.

Смольный — не указ

«Фонтанка» направила запросы в комздрав и несколько районных администраций. На момент публикации пришел ответ из Невского и Центрального районов. В первом сообщили, что решение о выдаче QR-кода принимает врачебная комиссия каждой поликлиники, но информации по числу одобренных обращений не предоставили. В Центральном районе подтвердили, что дают QR-коды неофициально переболевшим, но только с двумя ПЦР, которые должны быть проведены лабораториями, находящимися в системе ОМС. «Желающих воспользоваться данной услугой среди жителей не так много — около десятка человек», — сказали в пресс-службе.



По данным комздрава, поликлиники Петербурга дали право на QR-коды лишь около 500 петербуржцев, которые перенесли заболевание COVID-19 без обращения к врачу. Всего же было рассмотрено более 1 000 обращений. Но эти данные на середину ноября. Более оперативных сведений у ведомства нет. Тем, кто не согласен с отказом поликлиник, предложили писать жалобы в райздравы, а также отправлять электронные обращения в комитет. «Надо с каждой историей разбираться отдельно. Половина людей несет тесты на антитела и требует признать их переболевшими», — прокомментировали в пресс-службе.

По словам читателей, этот путь тоже ни к чему не ведет. «Я звонил и в комитет, и в райздрав, дозвониться очень сложно, потом подходит секретарь и говорит общими фразами, чтобы обращались в поликлинику. Конкретики не говорят, номер постановления или закона не говорят. Точный порядок действий не говорят. Обращайтесь в поликлинику. Обращаюсь — главврач говорит: «На основании чего я обязана давать код?» — рассказал читатель «Фонтанки» Леонид.



В одной из поликлиник «Фонтанке» объяснили истинную причину патовой ситуации. По словам врача, в начале ноября в район действительно пришло письмо от комздрава, в котором говорилось о порядке внесения в регистр переболевших тех, кто перенес COVID-19 без обращения к врачу. Однако, по мнению медиков, оно носит информационный характер, ссылок на нормативные документы в нем нет. Никаких приказов и распоряжений тоже не последовало, хотя район обращался в Смольный по этому вопросу. «Документы от граждан, подтверждающие перенесенное заболевание, мы принимаем, но просим подождать до разъяснений. Если распоряжения поступят, будем вносить», — рассказал собеседник издания.

В комитете по здравоохранению на вопрос об официальном распоряжении не ответили. Но вероятнее всего, его изданию препятствует тот факт, что на федеральном уровне данный вопрос не урегулирован. Признание статуса неофициально переболевших — сугубо инициатива Петербурга.

В такой ситуации действовать на свой страх и риск врачи опасаются. «В санитарных правилах написано, что инфекционное заболевание, особенно COVID-19, должно быть зарегистрировано в день обращения пациента», — говорит собеседник издания. Когда пациенту присваивается эпидномер, его заносят в регистр больных, когда он выздоравливает, ставят соответствующую отметку, после чего ему приходит QR-код. «Тем, кто болел неофициально, эпидномер не дадут. Если же мы занесем человека без эпидномера, это будет плохо для статистики». Письмо Наталии Башкетовой только укрепило медиков в сомнениях.



Ранее «Фонтанка» уже указывала на данное противоречие и задавала вопрос о том, как обладатели QR-кодов будут попадать в статистику: как вновь выявленные случаи или за счет корректировки данных по более ранним периодам? Однако тогда собеседники издания сообщали, что внесение в регистр переболевших Минздрава на статистику повлиять не должно.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

