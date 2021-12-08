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Получить QR-код смогли около 500 «неофициально» переболевших COVID-19 петербуржцев. Половине обратившихся отказали

Поликлиники Петербурга дали право на QR-коды около 500 петербуржцам, которые перенесли заболевание COVID-19 без обращения к врачу. Об этом «Фонтанке» рассказали 8 декабря в комитете по здравоохранению, отметив, что располагают данными на середину ноября.

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При этом доказать статус переболевшего удалось далеко не всем. «Поликлиниками всего рассмотрено более 1000 обращений, удовлетворяется не более половины из них. Как правило, врачебным комиссиям не хватает документов для того, чтобы признать человека переболевшим», — отметили в ведомстве.

Если человек не согласен с ответом, он может обратиться в районный отдел здравоохранения, уточнили в комздраве.

Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. После того как петербуржцы стали жаловаться на отказы поликлиник, чиновники пообещали направить необходимые разъяснения в районы. Однако даже после этого жители Северной столицы продолжили жаловаться на отказы.

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Комментарии (6)

blackcatwhitecat
Раньше продавали поддельные отрицательные пцр-тесты, теперб будут продавать поддельные положительные... еще дороже ))))
alex_k
а как переболеть, подскажите
тов
Даже если удалось временно решить вопрос на полгода-год, все равно овчарки гинцбурга догонят и вколят.

Отказ должен быть принципиальным, иначе они не уймутся.
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