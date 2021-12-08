Получить QR-код смогли около 500 «неофициально» переболевших COVID-19 петербуржцев. Половине обратившихся отказали

При этом доказать статус переболевшего удалось далеко не всем. «Поликлиниками всего рассмотрено более 1000 обращений, удовлетворяется не более половины из них. Как правило, врачебным комиссиям не хватает документов для того, чтобы признать человека переболевшим», — отметили в ведомстве.



Если человек не согласен с ответом, он может обратиться в районный отдел здравоохранения, уточнили в комздраве.



Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. После того как петербуржцы стали жаловаться на отказы поликлиник, чиновники пообещали направить необходимые разъяснения в районы. Однако даже после этого жители Северной столицы продолжили жаловаться на отказы.

