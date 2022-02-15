Петербург готовится к отмене QR-кодов для посещения общественных мест. Корректировки могут внести через неделю

«Принципиальное решение было принято несколько недель назад, но ждали, когда заболеваемость будет снижаться», — говорит один из собеседников издания. По его данным, с бизнесом велись консультации о том, какую корректировку выпустить первой — продлить работу общепита и развлечений до 2:00 или отменить QR-коды, бизнес проголосовал за первое.

Другой осведомленный источник называет в качестве возможной даты внесения корректировок 22 февраля, поскольку с 21 февраля QR-код смогут получить все носители антител. Однако в качестве условия для принятия решения называет снижение ковидных госпитализаций.



При этом требование спрашивать QR-коды, с большой долей вероятности, отменят в общепите, ретейле, фитнес-центрах и бассейнах, гостиницах, кинотеатрах и концертных площадках. А вот в музеях и театрах требование проверять вакцинные сертификаты могут оставить. Дело в том, что проверка QR-кодов в федеральных учреждениях культуры прописана в приказе Минкульта, а его пока никто не отменял. Кроме того, такие организации не так страдают от снижения посещаемости, как коммерческие, так как государство субсидирует их.

15 февраля были внесены поправки в 121-е постановление. Согласно им, с понедельника, 21 февраля, право работать до 2 ночи кроме кафе и ресторанов получат цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, катки и аттракционы. В таком же режиме работы можно будет проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия. Также с 21 февраля люди, которые имеют антитела к COVID-19, смогут получить QR-код на портале «Госуслуги».

