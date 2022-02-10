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Путин пожелал скорейшего выздоровления Жириновскому. Ухудшений в состоянии политика нет

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Владимир Путин в курсе, что лидер ЛДПР лежит в больнице с коронавирусом. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения от министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Напомним, накануне стало известно, что Жириновский госпитализирован с «омикроном». В ЛДПР сегодня заявили, что политик чувствует себя «нормально» и «работает с документами». Источник РИА Новости уточнил, что ухудшений в его состоянии нет, а «врачи держат ситуацию под контролем».

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Комментарии (17)

ROMUALD
Когда колешь в мясо заразу от заразы, вместо лекарства: то вот и результат: ваксер рождает антиваксера. Никакого когнитивного диссонанса, просто политика.
ProstoZloy
"Ухудшений в состоянии политика нет", чего нельзя сказать о состоянии добропорядочных граждан.
graail
Интересно, а что пожелал Жириновский Гинзбургу.
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