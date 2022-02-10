Путин пожелал скорейшего выздоровления Жириновскому. Ухудшений в состоянии политика нет

Владимир Путин в курсе, что лидер ЛДПР лежит в больнице с коронавирусом. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Мы видели сообщения от министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.



Напомним, накануне стало известно, что Жириновский госпитализирован с «омикроном». В ЛДПР сегодня заявили, что политик чувствует себя «нормально» и «работает с документами». Источник РИА Новости уточнил, что ухудшений в его состоянии нет, а «врачи держат ситуацию под контролем».

