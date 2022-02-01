Больничный по телефону в Петербурге оформят не всем: «Фонтанка» узнала про «временный алгоритм»

Контактных с больным COVID-19, не прошедших вакцинацию и не переболевших ранее, предписано изолировать на карантин на срок до 7 дней с оформлением листка нетрудоспособности в электронном виде. Через неделю он может быть закрыт таким же дистанционным образом. Аналогичная рекомендация и для тех, кто сдал положительный тест, и сам позвонил по номеру 122 — если нет симптомов, то все будет дистанционно.

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, алгоритм касается только бессимптомных пациентов и контактных лиц, а также заболевших в легкой и средней форме, при которой не требуется круглосуточное наблюдение в стационаре.

Пациенты с легким течением болезни или подозрением на него обращаются в фильтр-боксы поликлиник. Прописана возможность предварительной записи.

Заболевшие средней тяжестью заболевания сидят дома и ждут врача — он должен появиться в течение суток после вызова, взять мазок, провести осмотр и назначить лечение.

При этом дальнейшее динамическое наблюдение за больными возможно дистанционно. Опрос и консультирование планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в два дня при средней тяжести течения заболевания и не реже одного раза в 5 дней при легком течении заболевания.

Через семь дней после положительного теста сдается новый, и если он отрицательный и у пациента отсутствуют жалобы, он считается выздоровевшим, и его листок нетрудоспособности закрывается.

Если пациенту меньше трех лет или больше 65, у него беременность или коморбидные патологии, то первичный осмотр лечащим врачом — фельдшером в обязательном порядке. Аналогичные правила и для пациентов со средней тяжестью и тяжелым течением болезни, нуждающихся в круглосуточном наблюдении в условиях стационара.