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«Без медовухи не обойтись». Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

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Владимир Путин в ходе онлайн-встречи 25 января поздравил студентов с Татьяниным днем. И посоветовал быть аккуратнее с алкоголем.

«Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых», — сказал президент.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что традиционно угощает всех учащихся медовухой. «Понятно. Только все хорошо в меру», — ответил Путин. И добавил, что в такой день «без медовухи не обойтись».

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Комментарии (3)

iphonedimona
Пенсионный возраст молодежи верни, поздравитель...
265843015
Какая там медовуха, молодёжь из года в год пьёт всякую дичь)
тов
Какая дешевка и безвкусица.

Медовуха у него, славянофилом решил нарядиться.
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