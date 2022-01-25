«Без медовухи не обойтись». Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Владимир Путин в ходе онлайн-встречи 25 января поздравил студентов с Татьяниным днем. И посоветовал быть аккуратнее с алкоголем.
«Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых», — сказал президент.
Без медовухи не обойтись, но все хорошо в меру, предупредил Путин студентов. pic.twitter.com/F2lMGgEzor— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 25, 2022
Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что традиционно угощает всех учащихся медовухой. «Понятно. Только все хорошо в меру», — ответил Путин. И добавил, что в такой день «без медовухи не обойтись».