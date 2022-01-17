Нетрезвый водитель в Казани вез четверых детей в багажнике. Крики привлекли внимание очевидцев

Водитель без прав, зато с признаками опьянения, и четверо детей в багажнике — такая картина предстала полицейским, когда они остановили автомобиль на одной из улиц Казани. Трех взрослых пассажирок происходящее не смущало, поездку они опасной не сочли.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД Татарстана, 16 января в полицию Казани поступила информация о том, что водитель автомобиля Renault Kaptur ведет себя неадекватно и перевозит порядка четырех детей. По данным местных СМИ, очевидец сообщил полицейским, что из багажника машины слышны крики детей о помощи.

Ориентировка на машину была передана всем наружным нарядам, и возле одного из домов по проспекту Победы «Рено» остановили. За рулем находился 31-летний житель Казани. Мужчина не имел права управления транспортными средствами и проявлял признаки опьянения. Всего в машине находились восемь человек, в том числе четверо детей в багажнике. Для выяснения обстоятельств участников доставили в отдел полиции. В итоге в отношении водителя составили четыре административных материала: за нарушение правил перевозки детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ), отказ от медосвидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ), управлением автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ), отсутствие у водителя регистрационных документов на машину (часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ). Также собраны материалы, чтобы привлечь его к ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)