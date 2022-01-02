С Новым QR-годом! Куда и с чем впускают или не впускают с 2 января

Получить его могут те, кто полностью завершил вакцинацию или переболел ковидом. Как альтернатива - можно обзавестись медотводом и отрицательным ПЦР-тестом.



Есть два нюанса: если вы зависли между первой и второй прививкой «Спутник V», кода не будет. А ПЦР теперь действует 48 часов с момента получения результата, вместо прежних 72 часов с момента сдачи анализов. Скажите спасибо «омикрону».

