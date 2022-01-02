С Новым QR-годом! Куда и с чем впускают или не впускают с 2 января

После боя курантов жителям и гостям Петербурга дали ровно сутки на то, чтобы прийти в себя, встретиться с друзьями и погулять, не оглядываясь на то, кто привит, а кто нет. Вольница заканчивается.
Что теперь?
Если собрать все, что работало в этом смысле до Нового года и что начинает действовать с 2 января, получаем следующее: QR-код о прохождении вакцинации требуется при посещении магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек).
Сколько в Петербурге привитых?
Если верить последней эпидемиологической справке Смольного, полный цикл вакцинации прошли 2,703 млн человек, первый укол — 2,267.
Как получить QR-код?
Получить его могут те, кто полностью завершил вакцинацию или переболел ковидом. Как альтернатива - можно обзавестись медотводом и отрицательным ПЦР-тестом.
Есть два нюанса: если вы зависли между первой и второй прививкой «Спутник V», кода не будет. А ПЦР теперь действует 48 часов с момента получения результата, вместо прежних 72 часов с момента сдачи анализов. Скажите спасибо «омикрону».
Когда именно попросят QR-код?
Все зависит от того, куда именно вы пошли. В ресторане вопрос может возникнуть прямо на входе, либо при приёме заказа или на кассе. В случае отсутствия документа, сотрудники попросят взять еду на вынос.
В ТРЦ код могут попросить также сразу на входе, либо в каждом магазине или развлекательной зоне отдельно.
А исключения какие-то есть?
Куда же без них. Без QR-кода все еще можно спокойно сходить за продуктами, в аптеку, заправить машину или посидеть в кафе на АЗС, вокзале или в аэропорту.
Куда ещё можно пойти, если нет QR-кода?
В Ленобласти торговые центры работают без QR-кодов. Напомним главное: безопасность прежде всего. Не забывайте, пожалуйста, о маске.
Хочу отдыхать, а не вот это вот всё!
Не проблема! Можно просто погулять или устроить марафон новогодних фильмов. Как вариант — встать на лыжи и прислать видео для «Фонтанки», но это для самых смелых.