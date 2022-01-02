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С Новым QR-годом! Куда и с чем впускают или не впускают с 2 января

С Новым QR-годом! Куда и с чем впускают или не впускают с 2 января

В Петербурге с 2 января вступают в силу новые противоэпидемические ограничения Смольного. Чтобы не попасть впросак, освежите в памяти.

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автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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После боя курантов жителям и гостям Петербурга дали ровно сутки на то, чтобы прийти в себя, встретиться с друзьями и погулять, не оглядываясь на то, кто привит, а кто нет. Вольница заканчивается.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
1

Что теперь?

Если собрать все, что работало в этом смысле до Нового года и что начинает действовать с 2 января, получаем следующее: QR-код о прохождении вакцинации требуется при посещении магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек).

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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2

Сколько в Петербурге привитых?

Если верить последней эпидемиологической справке Смольного, полный цикл вакцинации прошли 2,703 млн человек, первый укол — 2,267.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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3

Как получить QR-код?

Получить его могут те, кто полностью завершил вакцинацию или переболел ковидом. Как альтернатива - можно обзавестись медотводом и отрицательным ПЦР-тестом.

Есть два нюанса: если вы зависли между первой и второй прививкой «Спутник V», кода не будет. А ПЦР теперь действует 48 часов с момента получения результата, вместо прежних 72 часов с момента сдачи анализов. Скажите спасибо «омикрону».

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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4

Когда именно попросят QR-код?

Все зависит от того, куда именно вы пошли. В ресторане вопрос может возникнуть прямо на входе, либо при приёме заказа или на кассе. В случае отсутствия документа, сотрудники попросят взять еду на вынос.

В ТРЦ код могут попросить также сразу на входе, либо в каждом магазине или развлекательной зоне отдельно.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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5

А исключения какие-то есть?

Куда же без них. Без QR-кода все еще можно спокойно сходить за продуктами, в аптеку, заправить машину или посидеть в кафе на АЗС, вокзале или в аэропорту.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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6

Куда ещё можно пойти, если нет QR-кода?

В Ленобласти торговые центры работают без QR-кодов. Напомним главное: безопасность прежде всего. Не забывайте, пожалуйста, о маске.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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7

Хочу отдыхать, а не вот это вот всё!

Не проблема! Можно просто погулять или устроить марафон новогодних фильмов. Как вариант — встать на лыжи и прислать видео для «Фонтанки», но это для самых смелых.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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Комментарии (121)

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Враги народа и агенты Госдепа ввели гнусный режим апартеида в России.
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"Хотя услуга нам при нужде дорога, Но за нее не всяк умеет взяться: Не дай бог с дураком связаться! Услужливый дурак опаснее врага!"(И.А.Крылов). Куриные коды не имеют никакого отношения к медицине. По извращенной логике Беглова и Ко, чтобы укрепить свое здоровье, посещая фитнес-клуб, человек должен быть или переболевшим, или уколотым непроверенной вакциной, а здоровый человек не имеет права укреплять свой иммунитет. Вы вспомните и предыдущие редакции 121 постановления, где водился запрет на посещение парков и запрет на занятия физкультурой на спортивных площадках, с какой гордостью чинуши отлавливали людей и выписывали штрафы и кто-нибудь понес за это ответственность-нет.Если Беглов думает, что люди вот-вот ломанутся прививаться, так вовсе нет- они просто проголосуют ногами и рублем и будут игнорить места с куриными кодами и даю сто в гору, что не пройдет и 2-х недель, как Смольный засыпят требованиями отменить эту профанацию
Mikle776
я как бы и не посетитель всего того куда запрещают, но вдруг надо будет зайти... ну хотя бы по нужде малой))) А вот кода нет, так как переболел за свой счет, послушав призывы властей не напрягать здравоохранение, если не умираешь...
А вот КАК получить этот код переболевшим неофициально - до сих пор непонятно! Голикова заявляла, что разработают алгоритм как их выдавать, но далее тишина... городские власти так же много чего наговорили на сей счет... но слова - это слова... где документы?
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