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Роспотребнадзор: Срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за «омикрона»

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Из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами вместо 72. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.

«Принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – сказала она.

По словам Поповой, это связано с особенностями «омикрона», его повышенной заразностью.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить обновленный план действий на фоне появления новой вариации COVID-19 — «омикрон». Глава государства призвал быть готовыми к любому изменению вируса.

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Комментарии (5)

Coriander
а наказания безмозглым чинушам будет? Ну где логика-то вообще? Вирус не нашли, но сроки сократим! ПОТОМУ ЧТО !
Олег З
Ну это ни в какие ворота уже!
vader
Знакомые из Германии говорят, что теперь и ковид-сертификата недостаточно, и ПЦР тест не катит. Нужен только тест на антитела.

То есть подтверждается предположение о том, что в итоге все сведется к выдаче права на перемещение по генетическим признакам. Потому что у кучи народа антител вообще нет, ни до, ни после прививки, ни после болезни.
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