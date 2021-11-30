Роспотребнадзор: Срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за «омикрона»

Из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами вместо 72. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.
«Принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – сказала она.
По словам Поповой, это связано с особенностями «омикрона», его повышенной заразностью.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить обновленный план действий на фоне появления новой вариации COVID-19 — «омикрон». Глава государства призвал быть готовыми к любому изменению вируса.