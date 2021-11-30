Роспотребнадзор: Срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за «омикрона»

Знакомые из Германии говорят, что теперь и ковид-сертификата недостаточно, и ПЦР тест не катит. Нужен только тест на антитела.



То есть подтверждается предположение о том, что в итоге все сведется к выдаче права на перемещение по генетическим признакам. Потому что у кучи народа антител вообще нет, ни до, ни после прививки, ни после болезни.