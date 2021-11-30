Путин поручил готовить план действий для борьбы с «омикроном»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить обновленный план действий на фоне появления новой вариации COVID-19 — «омикрон».
«Прошу правительство в недельный срок <...> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил 30 ноября Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, власти во всем мире рассматривают введение новых ограничений из-за «омикрона». Глава государства допустил, что в ближайшее время станет понятно, насколько опасен новый штамм.
Путин призвал быть готовыми к любому изменению вируса.