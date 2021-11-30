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Путин поручил готовить план действий для борьбы с «омикроном»

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить обновленный план действий на фоне появления новой вариации COVID-19 — «омикрон».

«Прошу правительство в недельный срок <...> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил 30 ноября Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет», которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, власти во всем мире рассматривают введение новых ограничений из-за «омикрона». Глава государства допустил, что в ближайшее время станет понятно, насколько опасен новый штамм.

Путин призвал быть готовыми к любому изменению вируса.

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Комментарии (10)

265056402
опять головная боль как не дать работать работу. Лодыри спекулянты и буржуе ликуе!
Brevnault
Начнут как всегда с Воронежа?
mr029
Опять пугалки-закрывалки, в который раз уже. Не смешно.
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