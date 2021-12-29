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Комздрав: Количество полностью привитых «Спутником V» в Петербурге перевалило за 2 млн

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В Петербурге число сделавших первую прививку от коронавируса приближается к 3 миллионам, больше 2 миллионов полностью прошли курс вакцинации «Спутником V». Об этом 29 декабря рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Количество петербуржцев, привитых двумя компонентами вакцины «Спутник V», превысило отметку в 2 млн и составило 2 005 520. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» вакцинировались 601 673 горожанина. Всего в Петербурге закончили вакцинацию 2 685 000 горожан. Число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составило 2 907 800 человек и скоро подойдет к отметке 3 млн человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее первый замглавы комздрава Андрей Сарана рассказал, что отметку в три миллиона привитых город достигнет к Новому году.

Президент России Владимир Путин на встрече глав СНГ в Петербурге заявил о необходимости достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%.

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Комментарии (5)

Grend
А толка не видать
267003720
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить,. но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Блейк
О как. Уже 90% надо привить для коллективного иммунитета. На прошлом допросе в декабре прошлого года, говорили, что 60% привьём и как заживём. Что пошло не так?
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