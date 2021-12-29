Комздрав: Количество полностью привитых «Спутником V» в Петербурге перевалило за 2 млн

В Петербурге число сделавших первую прививку от коронавируса приближается к 3 миллионам, больше 2 миллионов полностью прошли курс вакцинации «Спутником V». Об этом 29 декабря рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Количество петербуржцев, привитых двумя компонентами вакцины «Спутник V», превысило отметку в 2 млн и составило 2 005 520. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» вакцинировались 601 673 горожанина. Всего в Петербурге закончили вакцинацию 2 685 000 горожан. Число тех, кто начал курс вакцинации и впервые привился от COVID-19, составило 2 907 800 человек и скоро подойдет к отметке 3 млн человек», — сообщили в ведомстве.

