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Путин призвал достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%

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Президент России считает необходимым достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%.

«Коллеги за рубежом стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов <...> Нужно 90 [в России]», — заявил Владимир Путин 28 декабря на встрече глав СНГ в Петербурге.

Президент спросил у главы Роспотребнадзора, какой показатель сейчас в России. Анна Попова отметила, что РФ приближается к 56%. Она согласилась с Путиным, что нужно достигнуть уровня 90–95.

Глава государства призвал наращивать темпы вакцинации россиян.

Ранее спикер Соведа Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, по её мнению, для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо привить 100% граждан.

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Комментарии (31)

266066915
Призываю путина сложить с себя полномочия завтра утром!
Nurofen
Долой гитлера
shutnik78
кого он всё призывает-то? то инфляцию остановить, то ВВП поднять, то с бедностью бороться... и тд
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