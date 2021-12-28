Путин призвал достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%

Президент России считает необходимым достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в 90%.
«Коллеги за рубежом стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов <...> Нужно 90 [в России]», — заявил Владимир Путин 28 декабря на встрече глав СНГ в Петербурге.
Президент спросил у главы Роспотребнадзора, какой показатель сейчас в России. Анна Попова отметила, что РФ приближается к 56%. Она согласилась с Путиным, что нужно достигнуть уровня 90–95.
Глава государства призвал наращивать темпы вакцинации россиян.
Ранее спикер Соведа Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, по её мнению, для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо привить 100% граждан.