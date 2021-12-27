«Ситуация не безоблачная, но стабильная». Матвиенко рассказала, какой процент привитых необходим для коллективного иммунитета

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России, назвав её «не безоблачной, но стабильной». Об этом она сообщила в понедельник, 27 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.



«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но всё-таки она стабильная», — цитирует Матвиенко ТАСС.



Также, по мнению главы Совфеда, для достижения коллективного иммунитета в стране необходима 100-процентная вакцинация населения. «Мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100-процентная вакцинация наших граждан», — подчеркнула Матвиенко.

