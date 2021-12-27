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«Ситуация не безоблачная, но стабильная». Матвиенко рассказала, какой процент привитых необходим для коллективного иммунитета

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России, назвав её «не безоблачной, но стабильной». Об этом она сообщила в понедельник, 27 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.

«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но всё-таки она стабильная», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Также, по мнению главы Совфеда, для достижения коллективного иммунитета в стране необходима 100-процентная вакцинация населения. «Мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100-процентная вакцинация наших граждан», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее «Фонтанка» писала, что по состоянию на конец предыдущей рабочей недели коллективный иммунитет в России перевалил за 60 % после замечания президента РФ Владимира Путина.

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Комментарии (7)

263836471
А какой процент избавленных от "стадного чувства" необходим, чтобы победить инфекции? Проверяющие ТРЕБУЮТ кругом обозначить "для кого-то" дистанцию в полтора метра, но есть хоть один предупреждённый о том, что он её нарушает? Дышащие в затылок по-другому просто не могут жить!
mkotlyarov
Вот скажут дура-дурой, а пол лимона месяц имею, ну еще можно добавить про корову, которая мычала,,,
chip1
о, теть Валя о вакцинации решила поразмышлять, сосули уже лазером пожгла, теперь можно показать эрудицию в вирусологии!
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