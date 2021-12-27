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Три миллиона жителей Петербурга вакцинируют от COVID-19 к Новому году

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Власти Петербурга не успеют достичь поставленных Минздравом показателей вакцинации в 2021 году, но в ближайшие дни выйдут на круглую цифру — три миллиона полностью привитых, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Все зависит от того, как считать. Если мы говорим про прослойку взрослого населения — переболевших и вакцинированных, то это 80% (с иммунитетом), которую мы достигли еще 24 ноября. А если говорить о тех целях, которые поставлены Татьяной Голиковой, это 80% от всех взрослых, независимо от того, переболел или не переболел, то этот план у нас достигнут всего на 80%», — рассказал Сарана 27 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, в городе к первым числам января 2022 года вакцинируют 3 млн жителей. Поставленная Минздравом отметка — 3,5 млн. Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что она может быть достигнута в январе 2022 года.

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Комментарии (9)

Hans-Christian
До чего дошёл прогресс 🥸🥸🥸!
Я жопу не успел с дивана поднять, а тут уже три миллиона вакцинированных 😳. Чувствую, сейчас за пивом сбегаю, вернусь, уже три с половиной будет,а то и все четыре.
Brezhnev
Ничего не понял.
У нас всё хорошо, или плохо? )))
LiChaBaTa
Мир сошел с ума.
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