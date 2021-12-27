Три миллиона жителей Петербурга вакцинируют от COVID-19 к Новому году

Власти Петербурга не успеют достичь поставленных Минздравом показателей вакцинации в 2021 году, но в ближайшие дни выйдут на круглую цифру — три миллиона полностью привитых, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Все зависит от того, как считать. Если мы говорим про прослойку взрослого населения — переболевших и вакцинированных, то это 80% (с иммунитетом), которую мы достигли еще 24 ноября. А если говорить о тех целях, которые поставлены Татьяной Голиковой, это 80% от всех взрослых, независимо от того, переболел или не переболел, то этот план у нас достигнут всего на 80%», — рассказал Сарана 27 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

